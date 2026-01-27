Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: FC Empor Weimar 06
Silias Günther kehrt zurück 💙💛
Silias Günther kehrt vom FV Blau-Weiß Niederzimmern zu seinem Heimatverein zurück und verstärkt künftig wieder das Mittelfeld.
Silias Günther wechselt vom FV Blau-Weiß Niederzimmern zurück zu unserem Verein. Der 21-jährige Mittelfeldspieler stammt aus unserer eigenen Jugend und wagte vor zwei Jahren den Schritt nach Niederzimmern. Dort kam er in der Männermannschaft auf 21 Einsätze und erzielte starke 14 Tore. Nun möchte Silias wieder in seinen Heimatverein angreifen und nach den Erfolgen im Juniorenbereich künftig auch im Seniorenbereich beim FCE weitere Erfolge sammeln.