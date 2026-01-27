Silias Günther kehrt zurück 💙💛

Silias Günther wechselt vom FV Blau-Weiß Niederzimmern zurück zu unserem Verein. Der 21-jährige Mittelfeldspieler stammt aus unserer eigenen Jugend und wagte vor zwei Jahren den Schritt nach Niederzimmern. Dort kam er in der Männermannschaft auf 21 Einsätze und erzielte starke 14 Tore. Nun möchte Silias wieder in seinen Heimatverein angreifen und nach den Erfolgen im Juniorenbereich künftig auch im Seniorenbereich beim FCE weitere Erfolge sammeln.

Herzlich willkommen zurück, Silias!