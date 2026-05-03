Silbersee-Siegesserie hält an

Mit dem vierten Sieg in Folge hält die SG-Siegesserie weiter an. In einem eher schwachen Kreisliga-Spiel hatten die Gäste bereits nach zwei Minuten die erste Chance, doch der durchgebrochene Dominik Voith scheiterte an Torwart Hölzl. Der Führungstreffer für die SG nach 20 Minuten entsprang einer Co-Produktion der beiden Außenstürmer Hannes Wallner und Julian Ringelstetter, der einen Querpass von Wallner aus kurzer Distanz erfolgreich abschloss. Nach einer halben Stunde fiel der Ausgleich, als SG-Verteidiger Michael Mauerer einen Pfostenschuss von Alex Spindler nur noch ins ins eigene Tor abfälschen konnte. Ein Schrägschuss von Schmidgadens Jan-Luca Hartig ging knapp daneben. Nach dem Wechsel hatten wieder die Gäste die erste Chance, doch ein Flachschuss von Julian Ringelstetter aus spitzem Winkel strich kanpp am langen Pfosten vorbei. Kurz darauf traf Stefan Müller das Außennetz. An der erneuten Silbersee-Führung in der 60. Minute waren wieder beide Flügelstürmer beteiligt, diesmal traf Hannes Wallner nach Alleingang von Julian Ringelstetter. Kurz danach hatten die Platzherren eine gute Chance, doch Christoph Deml köpfte knapp am kurzen Pfosten vorbei. Auf der Gegenseite konnte ein Kopfball von Daniel Dlubal gerade noch vor der Torlinie geklärt werden. Mit einer guten Abwehrleistung brachten die Gäste den knappen und wohl auch verdienten Sieg sicher über die Zeit.