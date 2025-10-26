Silbersee-Siegesserie gestoppt

Nach drei Siegen in Folge musste sich die SG diesmal mit einem Punkt begnügen. Die Gäste hatten von Beginn an mehr Spielanteile und zwei gute Chancen. Nach einem Fehler in der SG-Abwehr scheiterte Alexander Kleierl am herauslaufenden Torwart Franz Zilk, kurz darauf traf Christopher Burggraf mit einem Kopfball-Aufsetzer den Pfosten. Die Führung für Diendorf nach einer Viertelstunde entsprang einem Handelfmeter, den TW Zilk parierte, doch Kleierl war per Nachschuss erfolgreich. In der 30. Minute gelang Stefan Müller nach Querpass des aufgerückten Aussenverteidigers Bastian Nagler der Ausgleich. Noch vor Pause aber die erneute Führung für die Gäste durch einen platzierten 20m-Freistoß von Bastian Graßmann an der Mauer vorbei. Die erste Chance nach der Pause hatte wieder der SV durch Bernd Zimmermann, doch seinen harten Schuss parierte TW Franz Zilk. Auf der Gegenseite scheiterten Julian Ringelstetter und Enrico Frech jeweils an Torwart Benedikt Höpfl. Danach wurde die SG überlegen und spielte zeitweise nur noch auf ein Tor. Den erneuten Ausgleich besorgte wieder "Aushilfs-Mittelstürmer" Stefan Müller in der 68. Minute mit seinem 10. Saisontor, diesmal nach Vorarbeit von Hannes Wallner. Auf der Gegenseite setzte Graßmann einen Freistoß knapp daneben, Zimmermann scheiterte nach einem Konter an TW Zilk. Die letzte Chance im Spiel hatte der eingewechselte Andreas Hofstetter für die SG, doch seinen volley hoch angesetzten Weitschuss parierte Torwart Höpfl hervorragend, so dass es bei der letztlich gerechten Punkteteilung blieb.