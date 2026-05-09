Silbersee-Siegesserie beendet

Nach vier Siegen in Folge mußte die SG zum Saisonabschluss eine Niederlage einstecken. Der mit zahlreichen Zuschauern angereiste Aufsteiger benötigte einen Sieg, um die Relegation zu vermeiden, wurde nach einer ereignislosen halben Stunde überlegen und hatte 10 Minuten vor dem Wechsel die ersten Chancen. Dominik Saffert vergab allein vor Torwart Franz Zilk und traf einmal nur den Pfosten. Markus Schrott köpfte knapp daneben. Erst Sekunden vor dem Halbzeitpfiff gelang Tizian Schleicher aus einer unübersichtlichen Situation im Fünfer der Führungstreffer. Erst nach dem Wechsel kam die SG besser ins Spiel und hatte die ersten Chancen. Florian Bittner köpfte eine Flanke von Dominik Voith knapp daneben. Simon Gerhardinger setzte einen Kopfball über die Latte und zog kurz darauf einen Schrägschuss knapp am langen Eck vorbei. Einen Kopfball von Hannes Wallner nach Flanke von Elias Scherr parierte DJK-Torwart Benedikt Neidl. Auf der Gegenseite traf Dominik Saffert freistehend erneut nur den Pfosten. Die letzte Chance im Spiel hatte Stefan Müller für die SG, doch sein Schrägschuss ging knapp am langen Pfosten vorbei. Bei den Platzherren lief an diesem Tag nicht viel zusammen, auch wurde im Sturm der verletzte Julian Ringelstetter vermisst. Mit diesem insgesamt gesehen verdienten Sieg entging die DJK Dürnsricht-Wolfring im letzten Moment der Relegation, während die SG Silbersee auf den 6. Tabellenplatz zurückfiel, punktgleich mit dem Fünften Detag Wernberg.