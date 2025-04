Silbersee-"Not-Elf" bezwingt den TV Nabburg

Für die mit einer "Not-Elf" angetretene SG begann es denkbar schlecht, denn schon nach fünf Minuten musste der reaktivierte Siegfried Gschmack verletzt ausscheiden. Die Gäste begannen offensiv und hatten eine gute Kopfballchance durch Niklas Schwab. In Führung gingen aber die Platzherren in der 22. Minute, als Juniorenspieler Julian Ringelstetter am Strafraum abgedrängt wurde und Dominik Voith anschließend Torwart Bergmann umspielte und ins leere Tor schob. Auch in der Folgezeit war die SG torgefährlicher, vergab aber Chancen durch Ringelstetter, Hannes Wallner und Daniel Dlubal. Der Tabellenvierte enttäuschte auch nach dem Wechsel und spielte ab der 63. Minute in Unterzahl, als Tarkan Özdemir wegen Fouspiels mit Gelb-Rot vom Platz musste. Danach wurde die SG überlegen. Mehrere Konter über das schnelle Sturmtrio Voith - Wallner - Ringelstetter brachten aber keinen Erfolg. Einen Querpass von Voith verpasste Ringelstetter vor dem leeren Tor, eine weitere Möglichkeit nach Vorarbeit von Ringelstetter vergab Florian Bittner und verpasste damit die Vorentscheidung. In der Schlussphase drängten die Gäste auf den Ausgleich, doch die Platzherren überstanden die Drangperiode und sicherten mit einer guten Abwehrleistung den verdienten Sieg. In der Nachspielzeit erhielt Nabburgs Sebastian Zwack wegen Fouspiels noch eine Zeitstrafe.