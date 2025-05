Silberg/Eisenhausen verhindert Cappels Krönung

Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Kreisoberliga Nord hat der FSV Cappel mit einem 5:0-Sieg bei der SG Versbachtal die Meisterschaft noch nicht unter Dach und Fach gebracht, weil die SG Silberg/Eisenhausen das Derby in Gladenbach 2:1 gewann und nun beste Chancen auf die Gruppenliga-Relegation hat, da der Rangdritte Michelbach am Donnerstag in Wehrda 0:1 verlor. Der FSV Buchenau holte mit dem 5:2 gegen Neustadt Big Points im Abstiegskampf.