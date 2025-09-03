 2025-09-03T11:53:45.970Z

Ligabericht
Die Kicker der SG Silberg/Eisenhausen durften am Mittwoch endlich wieder Punkte jubeln. © Jens Schmidt
Silberg/Eisenhausen stößt den Bock um

Teaser KOL NORD: +++ Die mit vier Niederlagen gestartete Mannschaft von Trainer Johannes Dietrich feiert am Mittwochabend im Heimspiel gegen den FV Wehrda den ersten Saisonsieg - trotz Chancenwuchers! +++

Dautphetal-Eisenhausen. Die SG Silberg/Eisenhausen hat in der Fußball-Kreisoberliga Nord ihre schwarze Serie beendet und nach vier Niederlagen zum Saisonstart im Mittwochspiel gegen den FV Wehrda mit 2:1 (1:0) den ersten Sieg errungen.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

