Silberg/Eisenhausen stößt den Bock um

Teaser KOL NORD: +++ Die mit vier Niederlagen gestartete Mannschaft von Trainer Johannes Dietrich feiert am Mittwochabend im Heimspiel gegen den FV Wehrda den ersten Saisonsieg - trotz Chancenwuchers! +++
Dautphetal-Eisenhausen. Die SG Silberg/Eisenhausen hat in der Fußball-Kreisoberliga Nord ihre schwarze Serie beendet und nach vier Niederlagen zum Saisonstart im Mittwochspiel gegen den FV Wehrda mit 2:1 (1:0) den ersten Sieg errungen.