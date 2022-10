Silberg/Eisenhausen bricht Emsdorfs Macht Teaser KOL NORD: +++ "Was ist hier denn los?", fragen sich die Kombinierten und retten den Coup. Gladenbach führt lange, wäre aber beinahe leer ausgegangen. Versbachtals Achterbahnfahrt geht weiter +++

MARBURG-BIEDENKOPF/FRANKENBERG - Die SG Silberg/ Eisenhausen hat die Übermacht des SV Emsdorf in der Fußball-Kreisoberliga Nord am 15. Spieltag gebrochen. Mit einem 4:3-Coup raubten die Kombinierten dem Spitzenreiter die ersten Punkte und stehen nun in der Auswärtstabelle hinter den Grün-Weißen auf Platz 2. Der Gladenbacher SC steuerte beim TSV Gemünden lange auf einen Sieg zu, musste am Ende aber froh sein, zumindest einen Punkt ergattert zu haben. Die SG Versbachtal setzt derweil ihre Achterbahnfahrt fort. Mit dem 0:4 im Neulingsduell beim Tabellenzweiten VfL Neustadt ging es zurück auf einen Abstiegsplatz.