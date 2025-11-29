 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligabericht
– Foto: Timo Babic

Silberg/Eisenhausen belohnt sich nicht

Teaser KOL NORD: +++ Die SG Silberg/Eisenhausen belohnt sich gegen den Zweiten nicht für eine couragierte Leistung. Am Ende reicht es trotz Führung, Überzahl und Elfer nicht +++

Verlinkte Inhalte

KOL GI/MR Nord
SV Großseelh
SG S./E.

Eisenhausen. Die SG Silberg/Eisenhausen geht in der Fußball-Kreisoberliga Nord mit einer Niederlage in die Winterpause. Am Freitagabend trennte sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Dietrich mit 1:2 (1:1) vom Tabellenzweiten SV Großseelheim.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 029.11.2025, 17:11 Uhr
RedaktionAutor