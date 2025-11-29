Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
– Foto: Timo Babic
Silberg/Eisenhausen belohnt sich nicht
Teaser KOL NORD: +++ Die SG Silberg/Eisenhausen belohnt sich gegen den Zweiten nicht für eine couragierte Leistung. Am Ende reicht es trotz Führung, Überzahl und Elfer nicht +++
Eisenhausen. Die SG Silberg/Eisenhausen geht in der Fußball-Kreisoberliga Nord mit einer Niederlage in die Winterpause. Am Freitagabend trennte sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Dietrich mit 1:2 (1:1) vom Tabellenzweiten SV Großseelheim.