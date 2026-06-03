Silberbachs Tor nach „der schlimmsten Zeit bisher"

Der Moment, als Gianluca Silberbach den Ball in die Maschen hämmerte zum 2:1 für Ratingen 04/19 gegen Union Frintrop, ließ bei seinem Team und dessen Anhängern Dämme brechen – immerhin war es eine Erlösung nach einer schwierigen Phase des Spiels in der Oberliga, und nur ein Sieg brachte den Ratingern die letzte Chance, am kommenden Sonntag beim finalen Spieltag noch im Titelrennen zu sein. Doch was dieser Treffer dem Kapitän bedeutete, war noch ein gutes Stück emotionaler.
Zunächst einmal war es sein erstes Saisontor – könnte es einen besseren Moment dafür geben als am 33. Spieltag in der 83. Minute zur Führung, die den Weg zum 3:1-Sieg ebnete und eben noch die Aufstiegschance erhielt? „Nein“, sagte Silberbach zunächst, ergänzte dann aber grinsend: „Obwohl – vielleicht wäre es am letzten Spieltag noch geiler gewesen.“
Dann fügte der 04/19-Kapitän etwas Kapitäns-Untypisches an: „Ich muss da heute einmal zuerst an mich denken.“ Er stockte. „Das, was ich im letzten halben Jahr erlebt habe, war die schlimmste Zeit bisher.“ Die Stimme brach kurz in Erinnerung an den Tod seines Vaters in jener Zeit – eine Situation, die ihn sehr mitgenommen hatte, zeitweise hatte er auch deswegen pausieren müssen. Silberbach betonte: „Ich rede vor jedem Spiel noch mit meinem Vater, und heute hatte ich das Gefühl, dass er noch etwas mehr bei mir war.“ Er schluckte.
Und dann ergänzte der Kapitän das Kapitäns-Typische: „Es ist scheißegal, wer die Tore macht – Hauptsache, wir haben gewonnen und weiter die Chance. Wir brauchen jetzt weiter ein bisschen Schützenhilfe und wollen selber das Ding am Sonntag zumachen.“ Dann spielt er mit 04/19 beim 1. FC Monheim, der noch jeden Punkt im Abstiegskampf benötigt, während der ein Punkt besser platzierte Spitzenreiter beim SC St. Tönis antritt, für den es in dieser Saison um nichts mehr geht (beide 15.30 Uhr). Gewinnt Hilden, steigt es in die Regionalliga auf, ebenso, wenn es am Ende auf beiden Plätzen unentschieden stehen sollte. Gewinnt der VfB nicht, 04/19 aber schon, geht es für Ratingen nach oben. Es bleibt ein Sonderfall: Verliert Hilden und Ratingen spielt unentschieden, gibt es Entscheidungsspiele zwischen diesen beiden Teams, weil der direkte Vergleich der Saison-Duelle ausgeglichen ist (je drei Punkte, 6:6 Tore).
Dass der Druck vor dem Saisonfinale immens ist, war im Ratinger Spiel zu sehen. Nach dem frühen Führungstreffer durch Ali Hassan Hammoud ging die Leichtigkeit mehr und mehr verloren, es schlichen sich einfache Fehler ein, Chancen wurden vergeben – es wirkte verkrampft. Und nach dem so irgendwie unvermeidlichen Frintroper Ausgleich sogar noch mehr. „Wir kriegen das Gegentor und verfallen in eine Schockstarre, aus der wir erst einmal nicht mehr rauskommen“, beschrieb Trainer Damian Apfeld, „und dann hilft uns der Standard“. Die Ecke von Guiliano Zimmerling, die Silberbach im Nachsetzen verwertete. Da brach sich viel Anspannung Bahn, und Apfeld bestätigte: „Es ist insgesamt schon eine schwierige Situation. Wir sind nicht mehr so extrem frei wie in den Wochen zuvor.“
Denn bis zum vorangegangenen Spieltag, als es bei der Holzheimer SG nur ein 2:2 gegeben hatte, war 04/19 seit dem fünften Spieltag ununterbrochen an der Tabellenspitze gewesen – dann zog Hilden durch das Ratinger Remis und einen eigenen Sieg vorbei. Der VfB 03 hat nun am Sonntag den Matchball in St. Tönis, 04/19 kann nur hoffen und muss selber siegen – alles andere als eine angenehme Konstellation. „Wir sind erst einmal froh, dass wir das Ding gegen Frintrop noch gezogen und so ein Finale in der letzten Woche der Saison zu haben“, sagte Apfeld und ergänzte: „Das haben wir uns auch erarbeitet, diese Chance am 34. Spieltag zu haben. 16 andere Mannschaften in der Liga beneiden uns um diese Situation.“ Und mit Blick auf die bestens gefüllte Tribüne und den kleinen Platzsturm vieler Kinder nach Schlusspfiff befand der Chefcoach: „Schon dass wir das geschafft haben, diese Euphorie mit den Kindern und Jugendlichen hier zu entfachen, ist toll.“
Da setzte dann auch Emre Demircan an: Der Spielmacher, der seinen Vertrag in Ratingen Liga-unabhängig um zwei weitere Jahre verlängert hat, Silberbach derweil um ein Jahr, weshalb die ersten beiden Kapitäne an Bord bleiben, sagte: „Was wir hier gemacht und aufgebaut haben, ist überragend. Das ist für mich wie eine Familie, ich fühle mich hier einfach pudelwohl. Daher war es auch gar keine Option, irgendetwas anderes zu machen, als hierzubleiben. Zumal ich Damian auch seit meiner Jugend kenne, und er das hier auch überragend macht.“
Egal in welcher Liga nicht mehr in Ratingen nächste Saison dabei sein werden Phil Spillmann, der sich nach elf Jahren zu einem Wechsel zum kommenden Gegner aus Monheim entschlossen hat, und Georgios Touloupis. Der 26-jährige Offensivmann, der in dieser Saison bisher fünfmal getroffen hat, wechselt ausgerechnet nach Hilden. Was also sind seine Gedanken für das Finale am kommenden Sonntag? „Hilden ist nächste Saison. In dieser hoffe ich, dass wir es schaffen. Ich bin jetzt drei Jahre hier und dem Verein sehr dankbar“, sagte Touloupis. Er war vor dem Spiel offiziell verabschiedet worden – emotionaler wurde der Tag aber noch für Gianluca Silberbach.