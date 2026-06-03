Silberbachs Tor nach „der schlimmsten Zeit bisher"

Da setzte dann auch Emre Demircan an: Der Spielmacher, der seinen Vertrag in Ratingen Liga-unabhängig um zwei weitere Jahre verlängert hat, Silberbach derweil um ein Jahr, weshalb die ersten beiden Kapitäne an Bord bleiben, sagte: „Was wir hier gemacht und aufgebaut haben, ist überragend. Das ist für mich wie eine Familie, ich fühle mich hier einfach pudelwohl. Daher war es auch gar keine Option, irgendetwas anderes zu machen, als hierzubleiben. Zumal ich Damian auch seit meiner Jugend kenne, und er das hier auch überragend macht.“

Egal in welcher Liga nicht mehr in Ratingen nächste Saison dabei sein werden Phil Spillmann, der sich nach elf Jahren zu einem Wechsel zum kommenden Gegner aus Monheim entschlossen hat, und Georgios Touloupis. Der 26-jährige Offensivmann, der in dieser Saison bisher fünfmal getroffen hat, wechselt ausgerechnet nach Hilden. Was also sind seine Gedanken für das Finale am kommenden Sonntag? „Hilden ist nächste Saison. In dieser hoffe ich, dass wir es schaffen. Ich bin jetzt drei Jahre hier und dem Verein sehr dankbar“, sagte Touloupis. Er war vor dem Spiel offiziell verabschiedet worden – emotionaler wurde der Tag aber noch für Gianluca Silberbach.