Silas Schmitt schießt Lebach-Landsweiler zum Turniersieg

Die Gewinner der vier Veranstaltungen zur Masters-Qualifikation an diesem Wochenende heißen Spvgg. Quierschied, FV Diefflen, SG Lebach-Landsweiler und der FSV Jägersburg. Während es in Gersweiler, Bübingen und Schwalbach Favoritensiege gab, gelang dem SV Lebach-Landsweiler beim eigenen Turnier gegen die SF Köllerbach eine Überraschung.

3. FC AMED Saar 4,95 WP

4. SV Hellas Bildstock 3,30 WP







Die ersten Wertungs-Punkte für einen Turniersieg in der diesjährigen Qualifikation gingen am Samstag bereits nach Quierschied. Der Saarlandligist setzte sich Finale beim Turnier des SV Gersweiler mit 5:2 gegen das Verbandsliga-Spitzenteam aus Schwarzenbach durch. In der Vorrunde hatten die Schwarzenbacher das gleiche Duell noch mit 7:2 gewonnen, mussten dann aber im Endspiel die Überlegenheit des klassenhöheren Teams akzeptieren.

Auf Platz Drei landete der FC Amed Saar, der in der Zwischenrunde ebenfalls gegen den späteren Turniersieger aus Quierschied gewinnen konnte (3:2), im Halbfinale aber gegen Schwarzenbach mit 5:7 unterlegen war.







Endergebnis:

1. SG Lebach-Landsweiler 28,50 WP

2. SF Köllerbach 14.25 WP

3. Spvgg. Quierschied 8,55 WP

4. AVG Altenwald 5,70 WP







Der Matchwinner bei den siegreichen Gastgebern war Silas Schmitt. Zuerst entschied er das Halbfinale kurz vor dem Ende der Verlängerung gegen die Spvgg. Quierschied mit seinem Treffer zum 3:2 und dann gelang ihm das gleiche im Finale gegen die SF Köllerbach. Nachdem Jan Issa den Saarlandligisten früh in Führung gebracht hatte und Jonas Breil der Ausgleich gelungen war, traf Schmitt kurz vor dem Schlusspfiff zum alles entscheidenden 2:1. Überraschend in den Punkterängen landete der Landesligist aus Altenwald. Der SVG gelang es als einzigem Team, gegen Lebach-Landsweiler nicht zu verlieren (3:3), am Ende ging ihnen dann aber im Spiel um Platz Drei die Luft aus (1:8 gegen Quierschied).

Endergebnis:

1. FSV Jägersburg 31,50 WP

2. FC Kandil Saarbrücken 15,75 WP

3. FC Kleinblittersdorf 9,45 WP

4. SV Bliesmengen-Bolchen 6,30 WP



Das am höchsten dotierte Turnier des ersten Qualifikations-Wochenendes ging an die FSV Jägersburg. Der Saarlandligist brauchten dafür sehr gute Nerven, aber die 31,5 Punkte sind Gold Wert. Das Nervenkostüm wurde sowohl im Halbfinale wie auch im Finale von Kleinblittersdorf und dem FC Kandil intensiv getestet. Aber in beiden Spielen reichte ein Tor Vorsprung am Ende, um das Preisgeld und die angesprochenen WP zu kassieren. Überraschungen gab es auch einige. So musste der SC Halberg Brebach nach blitzsauberer Vor- und Zwischenrunde im Viertelfinale gegen den FC Kandil passen. Schon in der Zwischenrunde war für den nicht in bestbesetzung angetretenen SV Auersmacher Endstation.









Endergebnis:

1. FV Diefflen 27,00 WP

2. FV Schwalbach 13,50 WP

3. FSG Bous 8,10 WP

4. SC Reisbach 5,40 WP







Die Hallenspezialisten aus Dieffeln gewannen das Finale gegen die sehr starken Gastgeber mit 3:1. Allerdings war der Weg in dieses Endspiel schwieriger, als es der Oberligist wahrscheinlich erwartet hatte. In der Zwischenrunde kassierte man gegen Schwalbach eine 4:5-Niederlage und musste dann als Zwischenrunden-Zweiter gegen den SC Reisbach beim 5:3-Halbfinalsieg auch noch in die Verlängerung. Der FV Schwalbach machte nicht nur als Ausrichter eine gute Figur, sondern blieb auch bis zum letzten Spiel ungeschlagen und verdiente sich so die 13,50 Wertungspunkte für Platz Zwei redlich