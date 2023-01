Silas Rudolph geht künftig für Vorst auf „Ballfang“ Die Sportfreunde Vorst bekommen Verstärkung zwischen den Pfosten.

In der Jugend trug Silas Rudolph sowohl das Trikot der SG Kaarst, als aber auch das Dress des VfR Büttgen. Zweieinhalb Jahre lang hütete der 1,86 Meter große „Goalie“ das Tor des Polizei SV Neuss. Für die „Nordstädter“ bestritt Rudolph das letzte Spiel kurz vor Weihnachten beim 5:2-Sieg ausgerechnet in Vorst gegen die Sportfreunde-Zweite und gab eine Kostprobe seines Könnens im Sportpark ab.

Bis er das erste Mal in einem Pflichtspiel das Vorster Tor hüten darf, muss Silas - so wie es derzeit aussieht - sich noch gut fünfeinhalb Monate in Geduld fassen - aus der ihm in Aussicht gestellten Freigabe wurde bislang leider nichts - die „Nordstädter“ haben von ihrem Vetorecht Gebrauch gemacht. „Mit Silas bekommen wir einen Torwart dazu, der darauf brennt, für die Mannschaft zu spielen, auch wenn er erst einmal in der Liga nicht spielen darf“, freut sich Sportfreunde-Trainer Björn Haas auf den neuen Torsteher, den er am übernächsten Sonntag zum Trainingsauftakt im Sportpark Vorst erwartet.