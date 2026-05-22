Silas Fromme kehrt zum OSC zurück

Der 29-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom TuS Badbergen II an die Hiärm-Grupe-Straße und bringt die Erfahrung aus 143 Pflichtspielen mit.

Der OSC hat für die kommende Saison die Rückkehr von Silas Fromme bekanntgegeben. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt vom TuS Badbergen II zurück an die Hiärm-Grupe-Straße. Für Fromme ist es bereits die zweite Rückkehr zum Verein.

Der Rechtsfuß durchlief die Jugend des OSC und spielte anschließend viele Jahre im Herrenbereich des Klubs. Nach einem zwischenzeitlichen Wechsel zur SpVg Gaste-Hasbergen war er bereits einmal zum OSC zurückgekehrt. In der Saison 2021/2022 wurde seine Laufbahn jedoch durch eine schwere Knieverletzung unterbrochen.