Signal im Abstiegskampf: Ast verlängert mit Alschinger und Gargano

Stefan Alschinger und Giuseppe Gargano haben ihr Engagement bei der DJK Ast verlängert und bleiben dem Herren-Team – unabhängig vom Saisonausgang – auch über das Spieljahr 2025/2026 hinaus als Trainer erhalten. Damit wird die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Verein und dem Trainerduo fortgesetzt, das das Team in der vergangenen Saison zur Meisterschaft in der Kreisklasse Landshut und dem damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga geführt hatte – zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte nach 1999.

"Bei der DJK Ast ist man sowohl sportlich als auch menschlich absolut von Stefan Alschinger und Giuseppe Gargano überzeugt und freut sich sehr darauf, gemeinsam mit den beiden die Entwicklung des jungen Teams weiter voranzutreiben. Der eingeschlagene Weg der letzten Jahre wird damit weitergegangen und positiv in die Zukunft geblickt", heißt es in einer vom Verein verschickten Pressemitteilung. In der neuen Umgebung haben Spielführer Niklas Dennerl und seine Mitstreiter allerdings keinen einfachen Stand. Nach 17 Partien stehen erst 17 Zähler auf der Habenseite des Neulings, der damit einen der beiden hinteren Relegationsplätze belegt. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt bereits vier Punkte, der Vorsprung zu einem direkten Abstiegsrang hingegen nur zwei.







"Während die Mannschaft aktuell noch in der Halle aktiv ist, laufen die Planungen für die Wintervorbereitung bereits auf Hochtouren. Trainingsauftakt ist früh im neuen Jahr, um die Basis für eine erfolgreiche Restsaison zu legen", lässt der Verein wissen. Neun Spieltag bleiben den Aster Fußballern noch Zeit, um zumindest den direkten Abstieg zu verhindern und es zur Not in der Saisonverlängerung zu richten. Das Restprogramm ist allerdings happig, denn es geht in den verbleibenden neun Partien fast ausschließlich gegen Mannschaften aus dem vorderen Tabellenbereich.