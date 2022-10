Sigmund legt sein Amt nieder Ex-Trainer des A-Ligisten KSG Vielbrunn hört wegen persönlicher Gründe auf+++Dörr übernimmt

Schon vor 20 Jahren war Sigmund in dem Verein

Bereits von 2002 bis 2006 war der Michelstädter Gymnasiallehrer in Vielbrunn Spielertrainer. Er war es auch, der damals die Mannschaft aus dem Höhenort von der B in die A-Liga führte. 2018 dann die Rückkehr des Fußballtrainers, dessen altes und neues Engagement gleich mal mit dem Erreichen des Klassenerhalts in der Kreisliga A begann. Er gilt als akribischer Arbeiter, der eine Mannschaft nach vorne entwickeln kann. Das gelang ihm auch in der Corona-Spielzeit. Selbst als sämtliche Leistungsträger und er selbst an Covid-19 erkrankt waren, gelang es ihm, die letzte Meisterschaftsrunde mit dem fünften Tabellenrang abzuschließen. In dieser Saison stellte er einen 20-Mann-Kader zusammen, und sehr schnell die Balance zwischen Offensive und Defensive her, weshalb die KSG zu den Aufstiegskandidaten gehört.

Entscheidung trifft den Verein hart

„Die Entscheidung von Alexander Sigmund mussten wir natürlich akzeptieren, aber sie traf uns ziemlich hart“, sagt Andre Reinartz. Die Ära Sigmund ist damit erst einmal beendet. Der Fußball-A-Ligist musste nicht lange nach einem neuen Trainer suchen. Mit Yannick Dörr rückt der aktuelle Co-Trainer von Sigmund an die erste Stelle. Dörr spielte bis 2019 noch beim damaligen Gruppenligisten VfL Michelstadt. Bringt also höherklassige Erfahrung mit und genießt das Vertrauen des Vereins.