Sigmaringen trifft auf den Spitzenreiter, Türkspor empfängt Kirchberg

---



Aufstiegsrunde



Der SV Sulmetingen hat durch das 1:0 in Uttenweiler Selbstvertrauen getankt und kann mit einem weiteren Sieg die Verfolgergruppe festigen. Die Gäste aus Ummendorf/Fischbach beendeten am vergangenen Wochenende mit einem 3:2 gegen Blönried/Ebersbach ihre Sieglos-Serie. Beide Teams trennen vier Punkte in der Tabelle.

---

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr SV Sigmaringen Sigmaringen FV Bad Schussenried Schussenried 15:00 PUSH



Im Duell mit dem ungeschlagenen Tabellenführer FV Bad Schussenried möchte der SV Sigmaringen seine Ambitionen im oberen Drittel untermauern. Die Gastgeber haben mit nur acht Gegentoren eine stabile Defensive, müssen jedoch gegen eine der treffsichersten Offensive der Liga bestehen. Schussenried reist mit breiter Brust an – sechs Siege aus sechs Spielen sprechen eine klare Sprache.

---



Nach der deutlichen Niederlage gegen den Spitzenreiter will die SG Ringschnait / Mittelbuch im Heimspiel gegen den Vorletzten aus Steinhausen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Die Gäste verloren zuletzt knapp mit 1:2 und stehen bei nur einem Sieg in sieben Spielen. Für Ringschnait/Mittelbuch geht es darum, Rang zwei abzusichern.

---



Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen empfängt das noch sieglose Schlusslicht SV Uttenweiler. Die Gastgeber haben mit dem 2:1-Auswärtssieg in Steinhausen ihre gute Form unter Beweis gestellt und wollen mit einem Heimerfolg auf Tuchfühlung zur Spitze bleiben. Uttenweiler steht mit lediglich zwei Punkten unter Druck endlich den ersten Dreier zu holen.



Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen empfängt das noch sieglose Schlusslicht SV Uttenweiler. Die Gastgeber haben mit dem 2:1-Auswärtssieg in Steinhausen ihre gute Form unter Beweis gestellt und wollen mit einem Heimerfolg auf Tuchfühlung zur Spitze bleiben. Uttenweiler steht mit lediglich zwei Punkten unter Druck endlich den ersten Dreier zu holen.



---

Abstiegsrunde



Die SF Hundersingen empfangen mit der SG Warthausen/Birkenhard ein Team aus dem unteren Tabellendrittel. Während die Hausherren mit fünf Siegen und 24 Treffern zu den offensivstärksten Teams zählen, kassierte Warthausen zuletzt eine 1:2-Niederlage gegen Schlusslicht Baustetten. Ein Sieg der Hausherren könnte den Druck auf Spitzenreiter Kirchberg erhöhen.

---



Türkspor Biberach hat mit dem 1:4 gegen Muttensweiler einen Rückschlag hinnehmen müssen und trifft nun auf den Tabellenführer. Der TSV Kirchberg/Iller präsentierte sich zuletzt mit einem souveränen 4:0 in Burgrieden in starker Form. Ein Auswärtssieg wäre ein weiterer Schritt in Richtung Klassenerhalt.

---



Der SV Schemmerhofen verlor am vergangenen Wochenende in einem torreichen Spiel mit 4:5 gegen Schwendi und steht mit zwölf Punkten auf Platz sechs. Die SG Ertingen / Binzwangen rangiert mit 13 Zählern knapp davor und könnte mit einem Auswärtssieg einen direkten Konkurrenten distanzieren. Es ist ein richtungsweisendes Spiel im Tabellenmittelfeld.

---



Nach dem ersten Saisonsieg gegen Warthausen will der SV Baustetten den Schwung mitnehmen und den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze weiter verkürzen. Die Gäste aus Altshausen/Ebenweiler stehen mit elf Punkten auf Platz 8. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel.

---