Sigmaringen gewinnt das Derby, FV Rot gewinnt Kellerduell

Nur zwei Spiele konnten an diesem Spieltag ausgetragen werden, die restlichen Parteien wurden aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt. Der SV Sigmaringen feierte im Derby ein 4:3-Sieg gegen den FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen. Der FV Rot konnte im Duell gegen die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach den zweiten Saisonsieg feiern.

Schon in der dritten Minute brachte Daniel Abdulahad den SV Sigmaringen per Foulelfmeter in Führung, bevor Dominik Bentele in der 23. Minute auf 2:0 erhöhte. Doch Krauchenwies kam direkt nach der Pause durch Julian Haberer in der 47. Minute heran und glich nur wenige Minuten später durch Alexander Hoch per Treffer in der 54. Minute zum 2:2 aus. In einer turbulenten Schlussphase sorgte Kadir Emruli mit seinem Treffer in der 77. Minute erneut für die Sigmaringer Führung, ehe Dominik Bentele mit seinem zweiten Tor in der 81. Minute auf 4:2 erhöhte. Doch Krauchenwies/Hausen/Göggingen verkürzte prompt durch Timmy Rauser in der 85. Minute, schaffte es in diesem Derby jedoch nicht mehr den erneuten Ausgleich zu erzielen. Sigmaringen zieht damit mit nun 31 Punkten gleich mit Ringschnait/Mittelbuch und belegt nun Platz vier, während Krauchenwies bei 27 Zählern nun auf Platz sieben steht.

