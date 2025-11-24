Sigmaringen gewinnt das Derby, FV Rot gewinnt Kellerduell

Im Kellerduell sorgte Lennart Schmid in der 24. Minute für die Führung der SGM Eberhardzell/Unterschwarzach. Doch nur fünf Minuten später antwortete Sanjin Zero für Rot mit dem Ausgleich in der 29. Minute, bevor Marco Hagel das Spiel in der 42. Minute endgültig drehte und die Gastgeber erstmals in Führung brachte. Kurz vor der Halbzeit erzielte Alexander Thanner in der sechsten Minute der Nachspielzeit das 3:1. In der 64. Minute erhöhte Sohaib Ziani schließlich auf 4:1, bevor Axel Forstenhäusler nur eine Minute später in der 65. Minute noch einmal verkürzte. Dass Sohaib Ziani in der 75. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste, änderte nichts mehr am Ausgang des Spiels. Rot verbessert sich damit auf sieben Punkte, bleibt aber Tabellenletzter, während Eberhardzell mit weiterhin vorletzter bleibt.
Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
