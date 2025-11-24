 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
Sigmaringen gewinnt das Derby, FV Rot gewinnt Kellerduell

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 17. Spieltags

Nur zwei Spiele konnten an diesem Spieltag ausgetragen werden, die restlichen Parteien wurden aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt. Der SV Sigmaringen feierte im Derby ein 4:3-Sieg gegen den FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen. Der FV Rot konnte im Duell gegen die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach den zweiten Saisonsieg feiern.

---

Sa., 22.11.2025, 17:00 Uhr
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
4
3
Abpfiff

Schon in der dritten Minute brachte Daniel Abdulahad den SV Sigmaringen per Foulelfmeter in Führung, bevor Dominik Bentele in der 23. Minute auf 2:0 erhöhte. Doch Krauchenwies kam direkt nach der Pause durch Julian Haberer in der 47. Minute heran und glich nur wenige Minuten später durch Alexander Hoch per Treffer in der 54. Minute zum 2:2 aus. In einer turbulenten Schlussphase sorgte Kadir Emruli mit seinem Treffer in der 77. Minute erneut für die Sigmaringer Führung, ehe Dominik Bentele mit seinem zweiten Tor in der 81. Minute auf 4:2 erhöhte. Doch Krauchenwies/Hausen/Göggingen verkürzte prompt durch Timmy Rauser in der 85. Minute, schaffte es in diesem Derby jedoch nicht mehr den erneuten Ausgleich zu erzielen. Sigmaringen zieht damit mit nun 31 Punkten gleich mit Ringschnait/Mittelbuch und belegt nun Platz vier, während Krauchenwies bei 27 Zählern nun auf Platz sieben steht.
---

Gestern, 14:45 Uhr
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
4
2
Abpfiff

Im Kellerduell sorgte Lennart Schmid in der 24. Minute für die Führung der SGM Eberhardzell/Unterschwarzach. Doch nur fünf Minuten später antwortete Sanjin Zero für Rot mit dem Ausgleich in der 29. Minute, bevor Marco Hagel das Spiel in der 42. Minute endgültig drehte und die Gastgeber erstmals in Führung brachte. Kurz vor der Halbzeit erzielte Alexander Thanner in der sechsten Minute der Nachspielzeit das 3:1. In der 64. Minute erhöhte Sohaib Ziani schließlich auf 4:1, bevor Axel Forstenhäusler nur eine Minute später in der 65. Minute noch einmal verkürzte. Dass Sohaib Ziani in der 75. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste, änderte nichts mehr am Ausgang des Spiels. Rot verbessert sich damit auf sieben Punkte, bleibt aber Tabellenletzter, während Eberhardzell mit weiterhin vorletzter bleibt.
---

Gestern, 14:45 Uhr
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
Abgesagt

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
---

Gestern, 14:30 Uhr
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
Abgesagt

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
---

Gestern, 14:45 Uhr
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
Abgesagt

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
----

Gestern, 14:45 Uhr
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
FC Mengen
FC MengenMengen
Abgesagt

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
---

Gestern, 14:45 Uhr
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
Abgesagt

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
---

Gestern, 14:45 Uhr
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
Abgesagt

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
---

Gestern, 14:45 Uhr
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
Abgesagt

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.


