Sigmaringen gewinnt 6:0, SGM Ringschnait mit klarem Auswärtssieg

---





Ein turbulenter Auftakt brachte die Gäste früh in Führung: Schon in der 1. Minute traf Dominik Allerdinks zum 0:1. Max Wanner glich zwar in der 31. Minute aus, doch noch vor der Pause sorgten Matthias Hatzing (34.) und nach Wiederbeginn erneut Hatzing (46.) für klare Verhältnisse. Zwar verkürzte Matthias Wanner in der 66. Minute, doch Lukas Notz machte in der 76. Minute mit dem 2:4 alles klar. Eine Gelb-Rote Karte gab es für Luka Wiest (38.) von der SGM Ummendorf/Fischbach.

Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel bleibt die SGM Ummendorf/Fischbach (9 Punkte) Tabellenzweiter, während der SV Steinhausen mit drei Punkten auf Rang zwölf rangiert. ---

Die Sportfreunde Hundersingen gingen durch Timo Bischofberger in der 35. Minute in Führung und schnupperten am ersten Saisonsieg. Doch der VfB Gutenzell drehte die Partie nach der Pause durch Michael Poser (54.) und Admir Causevic (74.). Eine Schwächung für die Gäste war die Gelb-Rote Karte gegen Yanick Schraivogel (43.), die jedoch folgenlos blieb. Gutenzell feierte damit den ersten Saisonsieg und steht nun mit drei Punkten auf Platz elf, während Hundersingen mit nur einem Zähler den 16. Rang belegt. ---

Der FV Rot konnte auch im dritten Anlauf nicht punkten. Corbin Eisel brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung, ehe Michael Beck in der Nachspielzeit (90.+1) alles entschied. Während Krauchenwies/Hausen/Göggingen als Fünfter mit sieben Punkten den Anschluss an die Spitze hält, bleibt der Aufsteiger FV Rot mit null Punkten Tabellenletzter. ---

Ein Traumstart für die Gastgeber durch Beniamino Fellini in der 3. Minute wurde von den Gästen schnell beantwortet. Manuel Münst (10.) und Luca Ruedi mit einem Doppelpack (15., 34.) drehten die Partie noch vor der Pause. In der Schlussphase sorgten Münst (80.) und Nico Giorno (85.) für den klaren 1:5-Endstand. Die SG Ringschnait/Mittelbuch bleibt mit neun Punkten Dritter, der SV Hohentengen rutscht mit sechs Punkten auf Rang sechs. ---

In einer umkämpften Begegnung entschied ein Tor das Spiel. Samuel Maier traf in der 42. Minute zum 1:0-Sieg für die Gastgeber. Der SV Sulmetingen versuchte zum Ausgleich zu kommen, blieb jedoch glücklos. Blönried/Ebersbach steht nun mit vier Punkten auf Rang zehn, Sulmetingen muss sich mit einem Zähler und Rang 14 begnügen. ---

Der SV Ochsenhausen geriet kurz nach der Pause binnen vier Minuten auf die Verliererstraße. Lasse Trenkmann (47., 51.) und Ladislav Varady (50.) stellten auf 0:3, ehe Alexander Brehm (72.) Ergebniskosmetik betrieb. Mit neun Punkten und 14:2 Toren führt der FC Mengen die Tabelle an, während der SV Ochsenhausen mit einem Punkt auf Rang 15 steht. ---

Die Gäste gingen kurz vor der Pause durch Jonas Sproll (45.) in Führung, doch Lukas Reiter glich in der 64. Minute zum 1:1 aus. Beide Teams konnten weitere Chancen nicht nutzten, so blieb es am Ende blieb es bei der Punkteteilung. Ertingen/Binzwangen rangiert mit vier Punkten auf Platz neun, Aufsteiger Eberhardzell/Unterschwarzach mit zwei Punkten auf Rang 13. ---

Felix Büchele war der Mann des Spiels: Mit seinen Treffern in der 29. und 53. Minute brachte er Kirchberg klar auf Siegkurs. Zwar vergab Stefan Luppold in der 62. Minute einen Foulelfmeter, doch Elias Aschmer erhöhte in der 90. Minute auf 3:0.Kirchberg klettert mit vier Punkten auf Platz sieben, Aufsteiger Bad Saulgau bleibt bei vier Punkten und belegt Rang acht. ---

Der SV Uttenweiler erlebte zu Hause ein Debakel. Daniel Abdulahad traf dreimal (15. Foulelfmeter, 33., 76.), Dominik Bentele doppelt (40., 42.), Kadir Emruli machte in der 56. Minute das halbe Dutzend voll. Mit diesem Kantersieg bleibt Sigmaringen ungeschlagen und rückt mit sieben Punkten auf Platz vier vor. Uttenweiler verharrt mit nur einem Punkt auf Rang 17.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________







