Sigmaringen gewinnt 5:2 – Abstieg von Türkspor und Schwendi besiegelt

Die Begegnung zwischen dem SV Sulmetingen und der SGM Blönried/Eberbach endete mit einem Unentschieden. Dominik Halder erzielte in der 33. Minute die Gästeführung, Patrick Hanser glich in der 90. Minute aus. Sulmetingen bleibt mit 14 Punkten Sechster, Blönried/Ebersbach folgt mit 13 Punkten direkt dahinter.

---



Die Gastgeber bewiesen Moral und drehten einen Rückstand gegen einen direkten Konkurrenten. Luka Wiest brachte die SGM Ummendorf/Fischbach in der 58. Minute in Führung, doch Corbin Eisel (61.) und Simon Kronenthaler (77.) sorgten für die Wende. Mit nun 20 Punkten liegt Krauchenwies zwei Zähler vor Ummendorf auf Platz vier.

---



Die SG Ringschnait / Mittelbuch festigte ihre starke Position mit einem Heimsieg. Niklas Renz war mit seinen Treffern in der 29. und 55. Minute der entscheidende Mann, Daniel Weber verkürzte in der 65. Minute für die Gäste. Mit nun 28 Punkten liegt Ringschnait weiter klar auf Relegationsrang zwei, Uttenweiler bleibt mit elf Punkten Achter.









Abstiegsrunde



Die Hausherren legten durch einen Doppelpack von Lukas Reiter (2., 26. Foulelfmeter) früh vor, ehe Patrick Wilpert in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verkürzte. In der zweiten Hälfte verteidigte Ertingen den knappen Vorsprung. Mit 28 Punkten steht die SGE nur einen Punkt hinter Warthausen (29) auf Platz vier.

---



Ein überzeugender Auftritt sicherte dem SV Schemmerhofen den neunten Saisonsieg. Dario Ehe traf in der 23. und 38. Minute, ehe ein Eigentor von Ralf Hauler (42.) die Gäste heranbrachte. Justin Ehe stellte in der 83. Minute den Endstand her. Mit 27 Punkten steht Schemmerhofen aktuell auf Platz fünf, für Türkspor Biberach ist der Abstieg mit 16 Punkten nun besiegelt.

---



Trotz zweier Treffer blieb dem SV Baustetten gegen die SF Hundersingen nur die Zuschauerrolle. Timo Bischofberger (11.), David Heiss (15.), ein Eigentor von Moritz Haller (31.), Johannes Rauch (44.), Eric Schwarz (83.) trafen für die Gäste, Luis Detzel (51.) und Marcel Schwarzmann (89.) trafen für Baustetten. Hundersingen übernimmt mit 32 Punkten nun die Tabellenspitze.

---



In einer emotional geführten Begegnung wechselte die Führung mehrfach. Ein Eigentor von Paul Winter (10.) brachte Burgrieden in Front, Leo Gnandt (32.) und Fabian Fels (42.) drehten das Spiel zugunsten der Gäste. Kevin Frank (45.+1) und Timo Barwan (80.) sorgten für die erneute Wende. Burgrieden belebt mit 25 Punkten Platz sechs, Muttensweiler steht mit 23 Punkten auf Rang acht.

---



Nach einer lange torlosen Partie setzten die Gastgeber in der Schlussphase klare Akzente. Marvin Igel (80.), Sebastian Borecki (85.) und Niklas Koß (90.+6) trafen für Altshausen, Dardan Morina verkürzte per Foulelfmeter in der 90.+3 Minute. Für Schwendi bedeutet die Niederlage den rechnerisch sicheren Abstieg (14 Punkte), Altshausen hat mit 24 Punkten drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.





Der SV Sigmaringen feierte einen fulminanten Heimsieg und zeigte insbesondere in der ersten Halbzeit eine beeindruckende Offensivleistung. Kadir Emruli (5.), Finn Erdelt (20.), Dominik Bentele (27., 44.) und Daniel Abdulahad (42.) trafen für die Hausherren, Michael Kienle konnte in der 63. und 79. Minute für Steinhausen lediglich Ergebniskosmetik betreiben. Sigmaringen springt auf Rang drei (21 Punkte), während Steinhausen mit neun Punkten weiter Schlusslicht bleibt.---