Allgemeines
– Foto: Nicole Halder

Sigmaringen empfängt SGM Ummendorf, Derby in Hohentengen

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 4. Spieltags

Der vierte Spieltag der Bezirksliga Oberschwaben am morgigen Mittwoch bietet reichlich Brisanz: Der SV Hohentengen empfängt Spitzenreiter FC Mengen, während der SV Sigmaringen im direkten Duell die SGM Ummendorf/Fischbach herausfordert. Im Tabellenkeller hofft der SV Uttenweiler gegen den VfB Gutenzell auf den Befreiungsschlag, ebenso der FV Rot gegen den SV Sulmetingen. Zudem möchte der Absteiger SV Ochsenhausen gegen den FV Bad Saulgau den ersten Sieg feiern.

Morgen, 19:00 Uhr
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
19:00

Der SV Uttenweiler (1 Punkt, 1:12 Tore) steht auf Platz 13 und hat am Mittwoch den Aufsteiger VfB Gutenzell (3 Punkte, Platz 11) zu Gast. Während die Gastgeber nach der 0:6-Pleite gegen Sigmaringen unter Druck stehen, reisen die Gäste mit Rückenwind an. Gutenzell feierte zuletzt den ersten Saisonsieg, während Uttenweiler dringend punkten möchte.
Morgen, 19:00 Uhr
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
19:00

Der SV Steinhausen (3 Punkte, Platz 12) empfängt den ungeschlagenen FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen (7 Punkte, Platz 5). Während die Hausherren zuletzt eine Niederlage gegen Ummendorf/Fischbach hinnehmen mussten, präsentierte sich Krauchenwies defensivstark und hat noch kein Gegentor kassiert.
Morgen, 19:00 Uhr
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
19:00

Die Sportfreunde Hundersingen (1 Punkt, Platz 16) haben mit der SG Ringschnait/Mittelbuch (9 Punkte, Platz 3) eine Mammutaufgabe vor sich. Während die Gastgeber bislang noch sieglos sind, kommt die SG mit makelloser Bilanz und einem Torverhältnis von 14:5 angereist. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung, dennoch hofft Hundersingen auf den ersten Coup.
Mi., 10.09.2025, 19:00 Uhr
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
19:00

Der noch punktlose Aufsteiger FV Rot ( Platz 18) trifft den SV Sulmetingen (1 Punkt, Platz 14). Beide Mannschaften warten noch auf den ersten Sieg, und gerade Rot steht nach drei Niederlagen in Serie schon unter Zugzwang. Sulmetingen will nach zuletzt knappen Spielen die Chance nutzen, um im direkten Kellerduell die hinteren Plätze zu verlassen.
Morgen, 18:15 Uhr
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
FC Mengen
FC MengenMengen
18:15

Der SV Hohentengen (6 Punkte, Platz 6) empfängt im Derby Tabellenführer FC Mengen (9 Punkte, 14:2 Tore). Während die Gastgeber nach der deutlichen Niederlage gegen Ringschnait/Mittelbuch auf Wiedergutmachung hoffen, kommt Mengen mit drei Siegen aus drei Spielen und viel Offensivpower. Hohentengen muss kompakter stehen, will man dem Favoriten ein Bein stellen.
Morgen, 19:00 Uhr
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
19:00

Die SGM Blönried/Ebersbach (4 Punkte, Platz 10) konnte zuletzt einen knappen Heimsieg einfahren, während die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach (2 Punkte, Platz 13) noch sieglos ist. Beide wollen sich mit einem Erfolg weiter Luft nach unten verschaffen.
Morgen, 19:00 Uhr
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
19:00

Für den Absteiger SV Ochsenhausen (1 Punkt, Platz 15) geht es gegen den Aufsteiger FV Bad Saulgau 04 (4 Punkte, Platz 8) um wichtige Zähler im Kampf gegen den Abwärtstrend. Nach zwei Niederlagen in drei Spielen muss Ochsenhausen dringend Stabilität finden. Für Bad Saulgau gab es zuletzt eine 0:3 Niederlage gegen den TSV Kirchberg.
Morgen, 19:00 Uhr
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
19:00

Zwei Teams mit jeweils vier Punkten treffen hier aufeinander. Der TSV Kirchberg/Iller (Platz 7) zeigte zuletzt eine starke Leistung beim Sieg über Bad Saulgau, während die SG Ertingen/Binzwangen (Platz 9) nach einem Remis gegen Eberhardzell/Unterschwarzach antritt. Ein offenes Duell, bei dem beide Mannschaften mit einem Sieg den Anschluss nach oben halten könnten.
Morgen, 18:15 Uhr
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
18:15live

Ein echtes Topspiel: Der Tabellenvierte SV Sigmaringen (7 Punkte, 9:1 Tore) empfängt die ebenfalls noch ungeschlagene SGM Ummendorf/Fischbach (9 Punkte, 13:3 Tore). Beide Mannschaften haben bisher eindrucksvoll getroffen und kaum Gegentore zugelassen. Es dürfte eine enge Begegnung werden, in der die Tagesform eintscheidend sein könnte.


