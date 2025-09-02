Sigmaringen empfängt SGM Ummendorf, Derby in Hohentengen

---





Morgen, 19:00 Uhr SV Uttenweiler Uttenweiler VfB Gutenzell Gutenzell 19:00 PUSH



Der SV Uttenweiler (1 Punkt, 1:12 Tore) steht auf Platz 13 und hat am Mittwoch den Aufsteiger VfB Gutenzell (3 Punkte, Platz 11) zu Gast. Während die Gastgeber nach der 0:6-Pleite gegen Sigmaringen unter Druck stehen, reisen die Gäste mit Rückenwind an. Gutenzell feierte zuletzt den ersten Saisonsieg, während Uttenweiler dringend punkten möchte.

Der SV Steinhausen (3 Punkte, Platz 12) empfängt den ungeschlagenen FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen (7 Punkte, Platz 5). Während die Hausherren zuletzt eine Niederlage gegen Ummendorf/Fischbach hinnehmen mussten, präsentierte sich Krauchenwies defensivstark und hat noch kein Gegentor kassiert.

Die Sportfreunde Hundersingen (1 Punkt, Platz 16) haben mit der SG Ringschnait/Mittelbuch (9 Punkte, Platz 3) eine Mammutaufgabe vor sich. Während die Gastgeber bislang noch sieglos sind, kommt die SG mit makelloser Bilanz und einem Torverhältnis von 14:5 angereist. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung, dennoch hofft Hundersingen auf den ersten Coup.

Der noch punktlose Aufsteiger FV Rot ( Platz 18) trifft den SV Sulmetingen (1 Punkt, Platz 14). Beide Mannschaften warten noch auf den ersten Sieg, und gerade Rot steht nach drei Niederlagen in Serie schon unter Zugzwang. Sulmetingen will nach zuletzt knappen Spielen die Chance nutzen, um im direkten Kellerduell die hinteren Plätze zu verlassen.

Morgen, 18:15 Uhr SV Hohentengen Hohentengen FC Mengen Mengen 18:15 PUSH



Der SV Hohentengen (6 Punkte, Platz 6) empfängt im Derby Tabellenführer FC Mengen (9 Punkte, 14:2 Tore). Während die Gastgeber nach der deutlichen Niederlage gegen Ringschnait/Mittelbuch auf Wiedergutmachung hoffen, kommt Mengen mit drei Siegen aus drei Spielen und viel Offensivpower. Hohentengen muss kompakter stehen, will man dem Favoriten ein Bein stellen.

Die SGM Blönried/Ebersbach (4 Punkte, Platz 10) konnte zuletzt einen knappen Heimsieg einfahren, während die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach (2 Punkte, Platz 13) noch sieglos ist. Beide wollen sich mit einem Erfolg weiter Luft nach unten verschaffen.

Morgen, 19:00 Uhr SV Ochsenhausen Ochsenhausen FV Bad Saulgau 04 Bad Saulgau 19:00 PUSH



Für den Absteiger SV Ochsenhausen (1 Punkt, Platz 15) geht es gegen den Aufsteiger FV Bad Saulgau 04 (4 Punkte, Platz 8) um wichtige Zähler im Kampf gegen den Abwärtstrend. Nach zwei Niederlagen in drei Spielen muss Ochsenhausen dringend Stabilität finden. Für Bad Saulgau gab es zuletzt eine 0:3 Niederlage gegen den TSV Kirchberg.

Zwei Teams mit jeweils vier Punkten treffen hier aufeinander. Der TSV Kirchberg/Iller (Platz 7) zeigte zuletzt eine starke Leistung beim Sieg über Bad Saulgau, während die SG Ertingen/Binzwangen (Platz 9) nach einem Remis gegen Eberhardzell/Unterschwarzach antritt. Ein offenes Duell, bei dem beide Mannschaften mit einem Sieg den Anschluss nach oben halten könnten.

Ein echtes Topspiel: Der Tabellenvierte SV Sigmaringen (7 Punkte, 9:1 Tore) empfängt die ebenfalls noch ungeschlagene SGM Ummendorf/Fischbach (9 Punkte, 13:3 Tore). Beide Mannschaften haben bisher eindrucksvoll getroffen und kaum Gegentore zugelassen. Es dürfte eine enge Begegnung werden, in der die Tagesform eintscheidend sein könnte.





