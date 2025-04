Sigmaringen empfängt SG Ringschnait, Burgrieden reist nach Kirchberg

---



Aufstiegsrunde



So., 27.04.2025, 15:00 Uhr SV Steinhausen an der Rottum Steinhausen SV Sulmetingen Sulmetingen 15:00 PUSH



Im Kellerduell empfängt der Vorletzte SV Steinhausen an der Rottum mit fünf Punkten den SV Sulmetingen, der aktuell auf dem siebten Platz steht. Beide Teams verloren am vergangenen Spieltag klar – Steinhausen mit 1:5 in Blönried, Sulmetingen mit 1:5 gegen Bad Schussenried. Für beide Mannschaften bietet sich die Chance, im direkten Duell ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis zu feiern.

---



Der SV Uttenweiler steht mit nur zwei Punkten nach neun Spielen auf dem neunten Platz. Gegen die SGM Blönried/Ebersbach, die mit drei Siegen und drei Remis immerhin zwölf Punkte vorweisen kann, wird es erneut ein schwieriges Unterfangen. Die Gäste wollen nach dem überzeugenden 5:1-Sieg gegen Steinhausen den Schwung in diese Partie mitnehmen.

---



Der SV Sigmaringen hat sich mit dem 2:0-Auswärtssieg in Krauchenwies auf Rang drei vorgeschoben und erwartet nun mit der SG Ringschnait / Mittelbuch den Tabellenzweiten. Die Gäste holten aus den letzten vier Spielen drei Siege und wollen ihre starke Bilanz ausbauen. Für Sigmaringen geht es darum, den Anschluss an die beiden führenden Teams zu halten.

---



Der Tabellenführer FV Bad Schussenried reist mit acht Siegen aus neun Spielen zum FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen. Die Gastgeber stehen nach der Heimniederlage gegen Sigmaringen unter Zugzwang, wollen aber mit einem Heimerfolg den Anschluss an die Spitze nicht ganz verlieren. Schussenried geht als Favorit in die Partie, wird jedoch gegen die gute Defensive der Gastgeber gefordert sein.









Abstiegsrunde



Die Sportfreunde Schwendi zeigten zuletzt Moral und holten gegen Baustetten nach Rückstand ein spätes 2:2. Mit nun 14 Punkten liegt Schwendi auf Rang 10 und köntte sich mit einem Sieg gegen den SV Schemmerhofen etwas Luft verschaffen. Die Gäste, die nur einen Punkt davor auf Platz 9 sind, kassierten zuletzt eine deutliche 1:4-Niederlage in Muttensweiler und wollen sich unbedingt stabilisieren.

--



Nach dem überzeugenden 4:1-Heimerfolg gegen Schemmerhofen empfängt die SG Muttensweiler/ Hochdorf den direkten Konkurrenten Türkspor Biberach. Beide Teams liegen mit jeweils 16 Punkten im dicht gedrängten Mittelfeld. Der Sieger dieser Partie kann einen Schritt in Richtung vorderes Tabellendrittel machen.

---



Mit 18 Punkten steht die SG Ertingen / Binzwangen auf Platz vier und ist seit drei Spielen ungeschlagen. Die SGM Altshausen/Ebenweiler rangiert mit 15 Zählern drei Punkte dahinter und könnte mit einem Auswärtssieg gleichziehen. Die Tagesform könnte diese Partie entscheiden.

---



Der TSV Kirchberg/Iller ist zwar weiterhin Tabellenführer, hat aber zweimal in Folge Punkte liegen gelassen. Mit dem SV Burgrieden kommt ein Team, das trotz Niederlage in Warthausen mit 15 Punkten auf Rang acht liegt. Kirchberg ist klarer Favorit, doch der Druck wächst, da Hundersingen im Nacken sitzt.

---



Die SG Warthausen / Birkenhard will nach dem wichtigen 2:1-Erfolg gegen Burgrieden den Rückenwind nutzen und auch gegen das Schlusslicht punkten. Der SV Baustetten rangiert weiterhin auf dem letzten Platz, konnte zuletzt in Schwendi aber immerhin ein 2:2 erkämpfen. Warthausen hat mit 19 Punkten eine solide Ausgangsposition und kann mit einem Sieg einen kleinen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.