SIG Elmenhorst im Kreispokal-Achtelfinale gefordert

– Foto: Timo Babic

Der SIG Elmenhorst aus der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein reist am Samstag zum Achtelfinale des Kreispokals Herzogtum Lauenburg nach Müssen. Anstoß der Partie ist um 16:00 Uhr.

Für den SIG Elmenhorst ist es ein wichtiger Pokalauftritt, bei dem die Mannschaft ihre gute Vorbereitung bestätigen will. Nach intensiven Trainingseinheiten und ersten Testspielen gilt es nun, die Form auch im Wettbewerb abzurufen.

Der Gegner Müssen ist aktuell noch keinem Kreis zugeordnet, wird aber alles daransetzen, dem Favoriten aus Elmenhorst Paroli zu bieten. Gerade im Pokal sind Überraschungen möglich – entsprechend konzentriert muss der SIG auftreten.