 2026-07-23T06:38:08.609Z

Pokal

SIG Elmenhorst feiert 18:0-Kantersieg und steht im Viertelfinale

Der Verbandsligist aus der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein wird seiner Favoritenrolle beim SV Müssen mehr als gerecht und zieht souverän ins Viertelfinale ein.

von Isaija Zecevic · Heute, 16:10 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic

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VL Süd Schl.-Holstein
KP Hrzgt. Lauenburg
SIG Elmenh.
Müssen

Der SIG Elmenhorst hat das Achtelfinale des Kreispokals Herzogtum Lauenburg mit einem echten Ausrufezeichen abgeschlossen. Der Verbandsligist aus der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein gewann beim SV Müssen deutlich mit 18:0 und zog souverän ins Viertelfinale ein.

Sa., 25.07.2026, 16:00 Uhr
SV Müssen
SV MüssenMüssen
SIG Elmenhorst
SIG ElmenhorstSIG Elmenh.
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18
Abpfiff

Von der ersten Minute an bestimmte Elmenhorst das Spielgeschehen und ließ dem Gastgeber keine Möglichkeit, sich zu entfalten. Mit hohem Tempo, konsequentem Pressing und großer Effizienz vor dem Tor schraubte der SIG das Ergebnis kontinuierlich in die Höhe. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Mannschaft konzentriert und unterstrich ihre spielerische Überlegenheit bis zum Schlusspfiff.

Der klare Erfolg bestätigt die starke Form des Verbandsligisten, der damit seine gute Vorbereitung nahtlos in den Pflichtspielbetrieb übertragen konnte. Mit dem souveränen Einzug ins Viertelfinale untermauert der SIG Elmenhorst seine Ambitionen im Kreispokal und darf mit viel Selbstvertrauen auf die nächste Runde, sowie in die neue Saison blicken.

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