Sievern verpflichtet Doppelpack vom OSC

Damit es auch in der nächsten Saison Grund zum jubeln gibt, basteln die Verantwortlichen am Kader. Mit Meiko Gagelmann und Tonni Hennen stoßen zwei erfahrene Akteure vom Bremenligisten OSC Bremerhaven zum TSV. Beide spielten viele Jahre bei SFL Bremerhaven und zuletzt bei den Olympischen im Nordseestadion zusammen in einer Mannschaft.

Hennen lief in dieser Saison in 20 Punktspielen für die Böning-Elf auf und Gagelmann kommt auf elf Einsätze. In Sievern treffen sie auf viele weitere ehemalige SFL-Akteure: Mit Simon Aulich, Viktor Felker, Timo Struppe, Birk Virkus und Julian Bünting sind zuvor schon einige ehemalige Mannschaftskameraden zum Bezirksligisten gewechselt. SFL Bremerhaven zog sich nach der Saison 2021/2022 aus der Bremen-Liga zurück und startete in der Kreisliga Bremerhaven neu. Dort ist der Verein auch im Jahr 2025 noch beheimatet.

Für den 29-jährigen Defensivakteur Hennen ist es der erste Wechsel in den Landkreis Cuxhaven. Gagelmann wagte den Schritt schon einmal. In der Saison 2018/2019 lief der 30-Jährige für den FC Hagen/Uthlede in der Oberliga Niedersachsen auf.