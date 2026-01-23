Sievern verlängert mit Trainerteam

Der TSV Sievern spielte eine hervorragende Hinserie und besitzt beste Chancen auf den Gewinn der Meisterschaft der Bezirksliga Lüneburg IV. Schon jetzt steht fest, dass auch über den Sommer hinaus weiter Cheftrainer Birk Virkus die Verantwortung tragen wird.

Der 34-Jährige übernahm vor rund einem Jahr vom langjährigen Coach Timo Franke und trat ein schweres Erbe an. Die Aufgabe meisterte Virkus, der seit Sommer sich vollends auf die Trainerrolle konzentriert, gemeinsam mit seinen Assistenten Julian Bünting, Holger Wilhelm und Roman Berger mit Bravour. Sie formten einen für Bezirksliga-Verhältnisse hochveranlagten Kader zum Meisterschaftsfavoriten. Dementsprechend genießen Virkus und sein Team, das weiter von Betreuer Patrick Führer sowie Physiotherapeut Olaf Bruns unterstützt wird, großes Vertrauen der Vereinsführung. „Wir wollten frühzeitig verlängern, um diese erfolgreiche Saison keine Eintagsfliege sein zu lassen“, so TSV-Vorstandsmitglied Steffen Weinberger in der Vereinsmitteilung.

Virkus selbst sagte: „Ich freue mich über das Vertrauen des Vereins und meiner Mannschaft, die viel positives Feedback über unsere Arbeit geben. Ich sehe uns zudem noch nicht am Ziel. Wir werden uns weiter verbessern." Für die Zukunft hat er sich hohe Ziele gesetzt: „Unser Zusammenhalt im Team macht uns aus und auch attraktiv für Neuzugänge. Wir treiben den Verjüngungsprozess weiter voran, ohne unseren Kern verlieren zu wollen." Eine herausfordernde Aufgabe angesichts des Umstandes, dass mehrere Stammkräfte sich bereits im höheren Fußballalter befinden.