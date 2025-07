Sievern unterliegt Bremen-Liga-Vizemeister

Der TSV Sievern zählt in der kommenden Spielzeit der Bezirksliga Lüneburg IV zu den Meisterschaftsaspiranten. Am Mittwoch absolvierte er einen Härtetest beim ESC Geestemünde und verkaufte sich durchaus teuer.

Auf dem Kunstrasenplatz im Bürgerpark brachte Antonio Tatar die Hausherren frühzeitig in Führung. Der mit reichlich Bremen-Liga-Erfahrung bestückte TSV zeigte sich davon unbeeindruckt und gestaltete die Begegnung in der Folge offen. Kurz nach dem Seitenwechsel musste er allerdings das 2:0 durch Tim Klowat hinnehmen (47.). Jasper Seelke verkürzte in Minute 72. Doch allzu lange hielt die Spannung nicht an. Ein Elfmeter brachte das 3:1 durch Kubilay Denkgelen, der fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit sogar auf 4:1 erhöhte. Wenig später betrieb Simon Aulich für die engagierten Gäste noch leichte Ergebniskosmetik.