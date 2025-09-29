Sievern nach Arbeitssieg weiter makellos

Achtes Spiel, achter Sieg: Der TSV Sievern wird seiner Favoritenrolle in der Bezirksliga Lüneburg IV weiter vollends gerecht. Gegen den TSV Stotel reichten wenige starke Minuten aus.
Die weiter glücklosen Gäste erwiesen sich wieder einmal als unangenehmer. Sie ließen dem Spitzenreiter nur wenig Freiraum und lauerten auf Umschaltsituationen. Die Mannen von der Pipinsburg fanden daher aus dem Spiel heraus nur selten Lösungen, dafür aber bei Standardsituationen. Sie brachten noch vor der Pause gleich zwei Treffer. Bennet Zander sowie Luca Strauß netzten zur 2:0-Führung ein. Nach dem Seitenwechsel verflachte die Begegnung. Spannung kam in der Endphase nochmals auf, als Eric-Jonas Schich per Kopf verkürzte. Die fünfte Niederlage hintereinander konnte er allerdings nicht mehr verhindern.
Trotz vieler ansprechender Auftritte in Vergleichen mit Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte ging der TSV Stotel stets leer aus. Am Sonntag steht er im Heimspiel gegen Schlusslicht Deinste unter Zugzwang. Sievern hingegen schafft es, auch bei durchwachsenen Auftritten das Spielfeld als Sieger zu verlassen. Die nächste Prüfung folgt bei Hedendorf/Neukloster.