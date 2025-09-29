Sievern nach Arbeitssieg weiter makellos

Die weiter glücklosen Gäste erwiesen sich wieder einmal als unangenehmer. Sie ließen dem Spitzenreiter nur wenig Freiraum und lauerten auf Umschaltsituationen. Die Mannen von der Pipinsburg fanden daher aus dem Spiel heraus nur selten Lösungen, dafür aber bei Standardsituationen. Sie brachten noch vor der Pause gleich zwei Treffer. Bennet Zander sowie Luca Strauß netzten zur 2:0-Führung ein. Nach dem Seitenwechsel verflachte die Begegnung. Spannung kam in der Endphase nochmals auf, als Eric-Jonas Schich per Kopf verkürzte. Die fünfte Niederlage hintereinander konnte er allerdings nicht mehr verhindern.