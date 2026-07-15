Sievern muss weiter auf ersten Sieg warten

– Foto: FuPa Lüneburg

Der TSV Sievern entschied sich für ein anspruchsvolles Vorbereitungsprogramm. Bei der Leher TS wartet am Dienstagabend die nächste komplizierte Aufgabe, die letztlich nicht gelöst werden konnte.

Dabei setzte der gegen den OSC Bremerhaven und ESC Geestemünde noch klar unterlegende Bezirksligist durchaus offensive Akzente. Die Treffer auf dem Rasenplatz in Speckentüttel erzielten allerdings die Hausherren. Azad Gökdogan sowie Mihail Tutunaru trafen binnen sechs Minuten zur 2:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel behielt LTS die Kontrolle über das Geschehen. Valon Sulja erhöhte in der 84. Minute auf 3:0, gleichbedeutend mit dem Endstand.