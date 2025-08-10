Sievern bejubelt Traumstart

Der TSV Sievern wies direkt am ersten Spieltag nach, warum er zu den Meisterschaftsfavoriten in der Bezirksliga Lüneburg IV zählt. Beim TSV Altenwalde fuhr er dank einer herausragenden Anfangsphase einen Kantersieg ein.
Der mit hoher Motivation angetretene Aufsteiger hatte von Beginn an nichts entgegenzusetzen. Es dauerte nur acht Minuten, bis Justin Root das 0:1 erzielte. Sievern trat weiter aufs Gaspedal. Besonders der pfeilschnelle Timo Tötheider war nicht aufzuhalten. Er bediente in Minute elf Mirco Tatje, der auf 0:2 erhöhte. Nur vier Zeigerumdrehungen später vollendete Root nach erneutem Tötheider-Zuspiel auf 0:3. Damit war die Partie frühzeitig entschieden. Nach dem Seitenwechsel bauten die weiter überlegen agierenden Gäste den Vorsprung aus. Timo Struppe per Freistoß sowie der eingewechselte Luca Strauß besorgten den 0:5-Endstand.
Der TSV Altenwalde bekam direkt am ersten Spieltag zu spüren, was es bedeutet, eine Liga höher zu spielen. Der Kreisliga-Meister muss sich schnellstmöglich an das erhöhte Tempo und die stärkeren Gegner gewöhnen. Die nächste Chance dazu besteht in einer Woche beim Deinster SV. Auf den TSV Sievern wartet parallel das nächste Kreisduell. Das ebenfalls hoch eingeschätzte Rot-Weiss Cuxhaven dürfte sich als größere Herausforderung erweisen.