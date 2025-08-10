– Foto: Rolf Schmietow

Sievern bejubelt Traumstart Aufsteiger Altenwalde erhält Lehrstunde Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 Sievern Altenwalde

Der TSV Sievern wies direkt am ersten Spieltag nach, warum er zu den Meisterschaftsfavoriten in der Bezirksliga Lüneburg IV zählt. Beim TSV Altenwalde fuhr er dank einer herausragenden Anfangsphase einen Kantersieg ein.

Der mit hoher Motivation angetretene Aufsteiger hatte von Beginn an nichts entgegenzusetzen. Es dauerte nur acht Minuten, bis Justin Root das 0:1 erzielte. Sievern trat weiter aufs Gaspedal. Besonders der pfeilschnelle Timo Tötheider war nicht aufzuhalten. Er bediente in Minute elf Mirco Tatje, der auf 0:2 erhöhte. Nur vier Zeigerumdrehungen später vollendete Root nach erneutem Tötheider-Zuspiel auf 0:3. Damit war die Partie frühzeitig entschieden. Nach dem Seitenwechsel bauten die weiter überlegen agierenden Gäste den Vorsprung aus. Timo Struppe per Freistoß sowie der eingewechselte Luca Strauß besorgten den 0:5-Endstand.