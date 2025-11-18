Siersburg nimmt Revanche für 1:5-Vorrundenpleite in Reimsbach

Für den FV Siersburg ging es darum, den Anschluss an das Spitzenduo vom SV Geislautern (36 Punkte) und der SG Körprich-Bilsdorf (34) nicht abreißen zu lassen. Da sowohl Geislautern bei der SG Moseltal klar 5:2 siegte und Körprich-Bilsdorf in Kleinblittersdorf gleich 8:0 gewann, hätte eine Siersburger Niederlage einen doch schon gehörigen Abriss nach vorn bedeutet.

Die Heimelf begann in ihrer Festung „Katzenbuckel“ druckvoll. Die Elf von Trainer Heiko Kind ist zuhause noch ungeschlagen und hat 23 ihrer 30 Punkte auf heimischem Geläuf erspielt. Nach verhaltenem Beginn, steigerte sich die Heimelf zusehends. Nach einem schönen Angriff in der 24. Minute war Niklas Basenach zur Stelle und schoss zum 1:0 ein. Kurz vor der Pause war es Nickl Grafe, der im zweiten Versuch, Reimsbachs Torhüter Julian Wamsbach überwinden konnte und auf 2:0 – den gleichzeitien Pausenstand – erhöhte.