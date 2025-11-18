Siersburg nimmt Revanche für 1:5-Vorrundenpleite in Reimsbach

Der FV Siersburg gewinnt 4:1 nach überlegenem Spiel gegen den 1. FC Reimsbach
Für den FV Siersburg ging es darum, den Anschluss an das Spitzenduo vom SV Geislautern (36 Punkte) und der SG Körprich-Bilsdorf (34) nicht abreißen zu lassen. Da sowohl Geislautern bei der SG Moseltal klar 5:2 siegte und Körprich-Bilsdorf in Kleinblittersdorf gleich 8:0 gewann, hätte eine Siersburger Niederlage einen doch schon gehörigen Abriss nach vorn bedeutet.
Die Heimelf begann in ihrer Festung „Katzenbuckel“ druckvoll. Die Elf von Trainer Heiko Kind ist zuhause noch ungeschlagen und hat 23 ihrer 30 Punkte auf heimischem Geläuf erspielt. Nach verhaltenem Beginn, steigerte sich die Heimelf zusehends. Nach einem schönen Angriff in der 24. Minute war Niklas Basenach zur Stelle und schoss zum 1:0 ein. Kurz vor der Pause war es Nickl Grafe, der im zweiten Versuch, Reimsbachs Torhüter Julian Wamsbach überwinden konnte und auf 2:0 – den gleichzeitien Pausenstand – erhöhte.
Bis zur Pause hielt Reimsbach noch einigermaßen mit, doch nach Wiederanpfiff war nur noch Siersburg am Drücker. So bereitete Piezuch mustergültig den dritten Siersburger Treffer vor. Fabio Groß köpfte den exakten Ball zum 3:0 ins Netz. Da war eine Stunde gespielt. Siersburg schaltete nicht zurück, sondern legte nach. Ashour machte sich auf der linken Seite auf die Reise, flankte auf Piezuch, der auf 4:0 stellte. In der Schlussminute war es Yuta Maeda, der für den Gast Ergebniskosmetik betrieb und auf 1:4 verkürzte. Mehr war der Mannschaft von Spielertrainer Nico Portz nicht vergönnt.
„Wir wollten die Vorrundenschlappe vergessen machen und unseren Heimnimbus wahren. Beides ist uns gelungen. Allerdings siegen die beiden Teams vor uns auch klar. Wir wollen versuchen, den Abstand bis zur Pause noch zu verringern, dann eine ordentliche Vorbereitung hinzulegen und im Frühjahr erneut angreifen. Entschieden ist noch nix“, machte Fabio Groß eine Ansage Richtung Geislautern und Körprich.