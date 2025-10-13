Sielow verliert, Gaglow und Schlieben ziehen vorbei, ein Spielabbruch

Spannung pur beim vorgezogenen 15. Spieltag in der Landesklasse Süd! Gleich mehrere Teams aus der Spitzengruppe griffen am Wochenende an – mit teils dramatischen Wendungen. Groß Gaglow, Schlieben und Herzberg zogen mit starken Auftritten an Sielow vorbei, während Forst und Herzberg späte Erfolgserlebnisse feierten. Auch im Tabellenkeller ging es turbulent zu.

Ein kampfbetontes Spiel in Kolkwitz endete 1:1. Nach einer ersten Hälfte mit wenigen Chancen sorgte ein Foulelfmeter kurz vor der Pause für die Gästeführung: Jonas Bubner traf für den Spremberger SV 1862 in der 44. Minute vom Punkt. Kolkwitz erhöhte danach den Druck, ließ aber zunächst gute Möglichkeiten liegen. Erst in der 76. Minute gelang Ben Hensel der umjubelte Ausgleich. Beide Teams kämpften bis zum Schluss auf Augenhöhe, doch weitere Treffer blieben aus. Vor 70 Zuschauern zeigte sich Kolkwitz engagiert, verpasste aber den Sprung in die Spitzengruppe. ---

Die SG Groß Gaglow präsentierte sich erneut in Topform und ließ dem Tabellenletzten SG Burg keine Chance. Schon nach neun Minuten eröffnete Louis Konzack den Torreigen, bevor Steven Mund mit einem Doppelpack (22. und 40. Minute) für klare Verhältnisse sorgte. Kurz nach der Pause setzte Niklas Michaelis-Winter mit dem 4:0 den Schlusspunkt. Gaglow dominierte die Partie von Beginn an, spielte zielstrebig nach vorn und ließ defensiv nichts zu. Die Gäste aus Burg stemmten sich zwar tapfer gegen die Niederlage, doch die Überlegenheit der Hausherren war zu groß. 55 Zuschauer sahen eine starke Vorstellung des neuen Tabellenführers. ---

Ein emotionaler Nachmittag in Forst: Der SV Lausitz Forst fügte dem bisherigen Spitzenreiter SG Sielow die erste Saisonniederlage zu. Vor 120 Zuschauern entwickelte sich eine intensive Begegnung. Die Entscheidung fiel in der 71. Minute, als Lukas Scholz einen Foulelfmeter verwandelte. Sielow drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, fand jedoch keinen Weg durch die kompakte Defensive der Gastgeber. Mit diesem 1:0 feierte Forst einen Achtungserfolg und belegt in der Tabelle den siebten Rang. Für Sielow war es ein Rückschlag im Titelrennen. ---

Herzberg bleibt weiter ungeschlagen, musste sich den 1:0-Sieg gegen den FSV Rot-Weiß Luckau aber hart erkämpfen. In einem intensiven Spiel mit 120 Zuschauern hatten die Gastgeber zunächst Pech: In der 75. Minute scheiterte Jakub Duben per Foulelfmeter. Zuvor musste Herzbergs Jannik Löwe nach einer Roten Karte (73.) vom Platz. Doch trotz Unterzahl bewies der VfB Moral. Acht Minuten vor Schluss erzielte Jiri Vit das goldene Tor. Herzberg verteidigte den knappen Vorsprung mit großem Einsatz und kletterte mit diesem Erfolg auf Tabellenplatz drei. Luckau zeigte eine kämpferisch starke Leistung, blieb aber ohne Belohnung. ---

Die SG Eintracht Peitz fand nach der Niederlage der Vorwoche zurück in die Erfolgsspur. Vor 120 Zuschauern setzte sich das Team mit 3:1 gegen den SV Motor Saspow durch. Antony-Steven Koschker brachte die Eintracht früh in Führung (15.), ehe Max Krüger kurz nach der Pause auf 2:0 erhöhte. Saspow steckte nicht auf und kam durch Marvin Riedel in der 68. Minute heran, doch Levi Schulze machte in der Nachspielzeit mit dem 3:1 alles klar. Peitz zeigte über 90 Minuten hinweg eine geschlossene Mannschaftsleistung und festigte mit dem fünften Saisonsieg den Platz in der Spitzengruppe. ---

Ein Torfestival erlebten die 122 Zuschauer in Friedersdorf. Nach frühem Rückstand durch Felix Dittmann (22.) drehte die SG Friedersdorf das Spiel durch Treffer von Mark Zasiadvovk (38.), Luca-Joel Neumann (53.) und Phillip Hoth per Foulelfmeter (61.). Doch Bad Liebenwerda gab sich nicht auf: Axel Hübner (86.) und Johannes Hennig per Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+5) retteten den Gästen ein 3:3-Unentschieden. Beide Teams zeigten Moral und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Friedersdorf verpasste einen Heimsieg, während Liebenwerda nach schwacher erster Hälfte Charakter bewies. ---

Der TSV Schlieben marschiert weiter. Beim 3:0 in Spremberg ließen die Gäste nichts anbrennen. Dmytro Savchuk traf früh (16.) zur Führung und legte in der 85. Minute noch einmal nach. Dazwischen erhöhte Toni Guttke (33.) auf 2:0. Spremberg bemühte sich, doch der Favorit aus Schlieben kontrollierte das Geschehen über weite Strecken. Schlieben bleibt damit weiter ungeschlagen und hält Schritt mit Groß Gaglow. Für den SC Spremberg spitzt sich die Lage am Tabellenende immer weiter zu. ---