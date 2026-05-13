Sielow untermauert Führung und Friedersdorf siegt im Kellerduell

In der Landesklasse Süd standen die heutigen Nachholspiele ganz im Zeichen wegweisender Entscheidungen. Während an der Spitze ein früher Treffer die Träume vom Aufstieg befeuerte, ging es im Tabellenkeller gegen den Abstieg.
An der Tabellenspitze untermauerte der Aufsteiger SG Sielow eindrucksvoll seine Ambitionen auf die Meisterschaft. Gegen den SV Motor Saspow reichte ein konzentrierter Auftritt und ein früher Blitzstart, um die drei Punkte im Aufstiegsrennen zu sichern. Bereits in der 2. Minute erzielte Stanley Hauptstein das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg.
In einer kampfbetonten Begegnung verteidigte Sielow diesen knappen Vorsprung leidenschaftlich bis zum Abpfiff. Mit nun 59 Punkten festigt die SG Sielow die Tabellenführung und baut den Vorsprung auf den Verfolger TSV 1878 Schlieben, der bei 55 Punkten steht, auf vier Zähler aus. Saspow steht nach der Niederlage mit 39 Punkten auf dem sechsten Rang.
---
Im direkten Duell um den Klassenerhalt feierte die SG Friedersdorf vor 80 Zuschauern einen wichtigen Heimsieg gegen den SC Spremberg 1896. Die Weichen für diesen Erfolg wurden bereits im ersten Durchgang gestellt. Noel Kresov brachte die Hausherren in der 18. Minute in Führung und legte nur fünf Minuten später in der 23. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 2:0 nach. Noch vor der Pause schraubte Dennis Petzold das Ergebnis in der 40. Minute auf 3:0 hoch.
Im zweiten Abschnitt profitierte Friedersdorf von einem Missgeschick der Gäste, als Tim Felgenträger in der 77. Minute ein Eigentor zum 4:0 unterlief. Den Schlusspunkt der Partie setzte Felix Jensch, der in der 87. Minute den Ehrentreffer zum 4:1-Endstand für Spremberg erzielte.
__________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________