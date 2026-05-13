Sielow untermauert Führung und Friedersdorf siegt im Kellerduell

An der Tabellenspitze untermauerte der Aufsteiger SG Sielow eindrucksvoll seine Ambitionen auf die Meisterschaft. Gegen den SV Motor Saspow reichte ein konzentrierter Auftritt und ein früher Blitzstart, um die drei Punkte im Aufstiegsrennen zu sichern. Bereits in der 2. Minute erzielte Stanley Hauptstein das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg.

In einer kampfbetonten Begegnung verteidigte Sielow diesen knappen Vorsprung leidenschaftlich bis zum Abpfiff. Mit nun 59 Punkten festigt die SG Sielow die Tabellenführung und baut den Vorsprung auf den Verfolger TSV 1878 Schlieben, der bei 55 Punkten steht, auf vier Zähler aus. Saspow steht nach der Niederlage mit 39 Punkten auf dem sechsten Rang.