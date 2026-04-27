Sielow und Schlieben marschieren – Überraschung in Friedersdorf

– Foto: Emilio Röck, Anna Richter

In der Landesklasse Süd wurden am 23. Spieltag die Weichen für die finale Saisonphase gestellt. Während die Meisterschaftsfavoriten ihre Hausaufgaben erledigten, prägten torreiche Begegnungen und ein überraschender Erfolg eines Außenseiters das Geschehen auf den Plätzen. Das hohe Zuschauerinteresse an den Brennpunkten der Liga unterstreicht die sportliche Bedeutung dieser Phase.

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Das Derby lockte 420 Zuschauer an und endete mit einer Punkteteilung. Muhannad Al Othman brachte den Spremberger SV in der 41. Minute mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Hausherren folgte prompt: Tim Felgenträger erzielte in der 43. Minute den Treffer zum 1:1-Endstand.

In einer wechselhaften Partie vor 66 Zuschauern sicherte sich Burg einen Punkt. Max Gjardy erzielte in der 29. Minute das 0:1, gefolgt vom 0:2 durch Tobias Tornow in der 40. Minute. Felix Dittmann verkürzte in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45'+2) auf 1:2. Nach dem Seitenwechsel baute Paul Schötzigk die Führung für Burg in der 57. Minute auf 1:3 aus. Die Gastgeber kämpften sich jedoch zurück: Michael Nicklisch traf in der 73. Minute zum 2:3 und Johannes Hennig besorgte in der 80. Minute den 3:3-Endstand.

Vor 82 Zuschauern untermauerte der Spitzenreiter seine Dominanz. Zwar ging Peickwitz durch Marvin Amsel in der 7. Minute mit 1:0 in Führung, doch Stanley Hauptstein glich in der 29. Minute zum 1:1 aus. Mohamed Ben Younes drehte das Spiel in der 42. Minute auf 1:2, bevor erneut Stanley Hauptstein in der 48. Minute zum 1:3 traf. Nach dem Anschlusstreffer von Justin Mittbrodt in der 58. Minute zum 2:3 zogen die Gäste davon: Hannes Ortwein in der 63. Minute (2:4), Mohamed Ben Younes in der 77. Minute (2:5) und Niklas Preuß in der 90. Minute (2:6) stellten das Ergebnis her.

In Saspow sahen 65 Zuschauer ein enges Duell. Philipp Seinwill erzielte in der 23. Minute das 0:1, Tom Mikolajek erhöhte in der 39. Minute auf 0:2. Saspow antwortete durch Ole Knuth in der 52. Minute (1:2) und den Ausgleich durch Kevin Hauf in der 70. Minute (2:2). Die Schlussphase prägte Jost Hanke mit zwei Treffern in der 75. Minute (2:3) und der 89. Minute (2:4). Kevin Hauf markierte in der vierten Minute der Nachspielzeit (90'+4) lediglich noch den Treffer zum 3:4.

Vor der Spieltagskulisse von 516 Zuschauern wahrte Schlieben seine Aufstiegschancen. Niklas Schrey brachte die Hausherren in der 50. Minute mit 1:0 in Führung. Bennett-Leander Stein glich in der 66. Minute zum 1:1 aus, bevor Maurice Donath in der 85. Minute den Siegtreffer zum 2:1 erzielte.

Die 87 Zuschauer erlebten einen deutlichen Heimsieg. Sven Schwella traf in der 10. Minute zum 1:0, Florian Müller glich in der 16. Minute für Forst zum 1:1 aus. Danach trafen nur noch die Gastgeber: Kevin Geissler in der 31. Minute (2:1), Antony-Steven Koschker in der 41. Minute (3:1), Ben Boese in der 43. Minute (4:1), erneut Antony-Steven Koschker in der 69. Minute (5:1) und Stephan Gross in der 79. Minute (6:1).

Vor 95 Zuschauern drehte Gaglow die Partie. Marcio Stroech erzielte in der 43. Minute das 1:0 für Großräschen. In der zweiten Halbzeit glichen die Gäste durch Kevin Jordan in der 56. Minute zum 1:1 aus, ehe Louis Konzack in der 86. Minute den 1:2-Endstand markierte.