Sielow so gut wie Meister – Schlieben braucht ein Wunder

In einem intensiven Duell trennten sich der FC Bad Liebenwerda und der TSV 1878 Schlieben am Ende mit einem 0:0-Unentschieden. Es fielen keine Tore. Für die Gäste im Kampf um die Meisterschaft ist dieses Ergebnis ein herber Dämpfer, während die Hausherren aufopferungsvoll um diesen einen Zähler gerungen haben.

Eine weitere Überraschung des Spieltages: Schlusslicht Peickwitz bezwang SC Spremberg 1896 mit 3:1 und holte damit den zweiten Saisonsieg in Folge. Amir Bassal brachte Spremberg 1896 in der 16. Minute in Führung. Doch Peickwitz drehte die Partie: Samy Dankhoff und Clemens Amsel trafen beide in der 42. Minute – und ein dritter Treffer für Peickwitz besiegelte den 3:1-Endstand. Peickwitz klettert mit 16 Punkten auf den letzten Platz, SC Spremberg 1896 verbleibt mit 22 Punkten auf dem 15. Rang.

Eine klare Angelegenheit für Saspow. Ole Jannes Knuth eröffnete noch vor der Pause in der 45. Minute den Torreigen. Nach dem Wechsel legte Tiziano Ermisch in der 63. Minute auf 2:0 nach, Marvin Riedel erhöhte in der 69. Minute auf 3:0. Dennis Schelske stellte mit seinen beiden Treffern in der 78. und 82. Minute den 5:0-Endstand her. Friedersdorf blieb ohne eigenen Torerfolg und verbleibt mit 23 Punkten auf dem 14. Rang. Saspow festigt mit 44 Punkten den siebten Platz.

Die Überraschung des Spieltages außerhalb des Titelrennens. Großräschen gewann auswärts in Luckau und zeigte dabei eine starke Leistung. Pascal Galert brachte die Gäste in der 12. Minute in Führung, Tom Mikolajek glich für Luckau in der 16. Minute aus. Marcio Stroech stellte in der 57. Minute die Großräschener Führung wieder her, Fawad Husseini erhöhte in der 72. Minute auf 1:3. Tom Mikolajek traf in der 76. Minute erneut zum 2:3-Anschlusstreffer für Luckau – doch Pascal Galert besiegelte in der 88. Minute mit seinem zweiten Treffer den 2:4-Endstand für die Gäste. Großräschen klettert mit 27 Punkten auf den zwölften Platz, Luckau verbleibt mit 45 Punkten auf dem sechsten Rang.

Das Spiel, das den Meister krönte. Sielow startete furios: Stanley Hauptstein traf bereits in der 5. Minute zur frühen Führung, Paul Ruhl erhöhte in der 17. Minute auf 2:0. Peitz zeigte jedoch Gegenwehr: Sven Erik Schwella verkürzte in der 11. Minute auf 1:2. Justus Mehren stellte in der 27. Minute auf 3:1, Marten Scholl legte in der 30. Minute auf 4:1 nach. Robert Brandt traf in der 32. Minute zum 2:4 für Peitz. Nach dem Wechsel verkürzte Maik Lorenz in der 49. Minute auf 3:4 – Peitz blieb hartnäckig. Doch Stanley Hauptstein beendete mit seinem zweiten Treffer in der 55. Minute alle Zweifel und stellte auf 5:3. Beim gleichzeitigen Remis Schliebes in Bad Liebenwerda ist der Meistertitel für Sielow zum Greifen nah – es würde schon eines außergewöhnlichen Szenarios bedürfen, um Sielow den Titel noch zu nehmen.

Die zweite Überraschung des Spieltages: SG Burg bezwang den favorisierten VfB Herzberg 68 verdient mit 3:1. Lucas Wienick brachte Herzberg in der 11. Minute in Führung, doch Eric Chilla glich noch in der 14. Minute aus. In der zweiten Halbzeit entschied Chilla die Partie im Alleingang: In der 71. Minute traf er zum 2:1, und in der sechsten Minute der Nachspielzeit vollendete er seinen Hattrick zum 3:1-Endstand. Burg klettert mit 24 Punkten auf den 13. Platz, Herzberg verbleibt mit 45 Punkten auf dem fünften Rang.

Ein knappes, aber verdienstes Heimergebnis für Spremberger SV 1862. Forst ging durch Philipp Fiedler in der 83. Minute in Führung – doch Spremberger SV 1862 antwortete mit zwei Toren in der Schlussphase: Matthias Krautz traf in der 70. Minute zur Führung, Delron Ganig sicherte in der 87. Minute den 2:1-Endstand. Spremberger SV 1862 klettert mit 37 Punkten auf den neunten Platz, Forst verbleibt mit 33 Punkten auf dem zehnten Rang.

Groß Gaglow holte sich auswärts bei Kolkwitz einen wichtigen Sieg. Hannes Kaiser brachte Kolkwitz in der 40. Minute in Führung. Nach dem Wechsel drehte Groß Gaglow die Partie: Eric Sowoidnich glich in der 60. Minute aus, Louis Konzack traf in der 88. Minute zum 1:2-Siegtreffer für die Gäste. Groß Gaglow klettert mit 50 Punkten auf den vierten Platz, Kolkwitz verbleibt mit 55 Punkten auf dem dritten Rang – der Vorsprung auf Gaglow beträgt nun noch fünf Punkte.

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