Sielow siegt sich an die Tabellenspitze – Saspow demontiert Peickwitz

– Foto: Anna Richter

In der Landesklasse Süd sorgte der 25. Spieltag für packende Duelle, klare Verhältnisse und ein spektakuläres Torefestival. Während die SG Sielow mit einem Kantersieg die Tabellenführung untermauerte, lieferten SV Motor Saspow und der Kolkwitzer SV ebenfalls beeindruckende Vorstellungen. An der Tabellenspitze bleibt die Lage eng.

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Das spektakulärste Remis des Spieltags lieferten Bad Liebenwerda und Luckau. Mick-Antonio Thiere brachte die Gastgeber in der 23. Minute in Führung, Franjo Herzog glich für Luckau in der 34. Minute aus. Eric Möbus stellte in der 41. Minute auf 2:1 für Liebenwerda, Kevin Uhlich glich in der gleichen Minute zum 2:2 aus. Robert Hennig brachte Liebenwerda in der 65. Minute erneut in Front, Jost Hanke glich in der 59. Minute aus – und traf in der 90. Minute zum abschließenden 4:4, nachdem Enrico Bahr zuvor in der 75. Minute das 4:3 erzielt hatte.

Großräschen verlor ein mitreißendes Duell gegen den Spremberger SV 1862. Julius Pohle brachte die Gastgeber in der 26. Minute in Führung, doch Niklas Kantor glich für die Gäste in der 32. Minute aus. Noch vor der Pause erzielte Marcio Stroech das 2:1 für Großräschen in der 40. Minute. Nach dem Wechsel drehte Spremberg das Spiel: Daniel Polyakov traf in der 49. Minute zum Ausgleich, Fawad Husseini brachte Großräschen in der 57. Minute erneut in Führung, ehe Matheo Tzschichholz in der 79. Minute den 3:3-Ausgleich und kurz darauf den Siegtreffer für Spremberg erzielte. Großräschen bleibt damit tief im Abstiegskampf.

Ein torarmes Unentschieden trennten Friedersdorf und Burg. Eric Chilla brachte die SG Burg in der 12. Minute in Führung, Phillip Hoth glich für Friedersdorf in der 20. Minute aus. Beide Mannschaften kämpfen weiterhin gegen den Abstieg.

Die SG Sielow zeigte beim SC Spremberg 1896 eine dominante Leistung. Niklas Preuß eröffnete bereits in der 7. Minute den Torreigen, Stanley Hauptstein legte in der 9. Minute nach. Nach dem Treffer von Pascal Scheider zum zwischenzeitlichen 1:2 für Spremberg in der 51. Minute antworteten die Gäste unmittelbar: Stanley Hauptstein traf erneut in der 49. Minute, Niklas Preuß erhöhte in der 53. Minute auf 1:4, Hauptstein schnürte in der 57. Minute seinen Hattrick und Preuß vollendete seinen ebenfalls in der 74. Minute. Sielow führt die Tabelle mit 56 Punkten aus 24 Spielen an.

Das höchste Ergebnis des Spieltags lieferte die Partie zwischen Peickwitz und Motor Saspow. Christopher Schütze eröffnete bereits in der 1. Minute, Tiziano Ermisch legte in der 3. Minute nach. Ermisch erzielte in der 35. Minute seinen zweiten Treffer. Nach dem Anschluss durch Tiziano Ermisch für Peickwitz in der 51. Minute und Martin Hannatzsch in der 54. Minute – der Stürmer trug sich für beide Mannschaften in die Torschützenliste ein – schlugen die Saspow-Gäste zurück: Marvin Riedel traf in der 57. Minute, Ermisch erzielte in der 65. Minute sein viertes Tor im Trikot der Gäste, Khalid Alfadiel erhöhte in der 69. Minute, Christopher Schütze traf in der 86. Minute zum 8:2 und Christian Klengel besorgte in der 87. Minute den 9:2-Endstand.

Schlieben kassierte eine 1:3-Niederlage gegen den SV Lausitz Forst. Philipp Fiedler brachte die Gäste in der 9. Minute früh in Führung. Yannik Schrey glich für die Gastgeber in der 38. Minute aus, doch Steven Dannat stellte in der 66. Minute und Mika Nowke in der 74. Minute auf 1:3 für Forst. Trotz der Niederlage bleibt Schlieben mit 55 Punkten dicht hinter Tabellenführer Sielow auf Rang zwei.

Herzberg holte einen wichtigen Heimsieg. Luis Medelnik erzielte in der 18. und der 22. Minute einen schnellen Doppelpack. Kevin Jordan verkürzte für Groß Gaglow in der 66. Minute auf 1:2, mehr gelang den Gästen aber nicht mehr. Herzberg festigt mit diesem Sieg Rang fünf in der Tabelle.