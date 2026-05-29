Sielow auf der Zielgeraden – der Titel rückt näher

Der SV Germania Peickwitz trifft auf den SC Spremberg 1896. Peickwitz, Schlusslicht mit nur 13 Punkten aus 27 Spielen und 20 Niederlagen, empfängt den Gast aus Spremberg, der mit 22 Punkten auf dem 14. Rang steht. Im Hinspiel am 29. November 2025 behielt Peickwitz die Oberhand und gewann mit 3:0 gegen SC Spremberg 1896. Für SC Spremberg 1896 sind drei Punkte eingeplant, um den Abstand zu den Mannschaften über ihnen zu verkürzen. Peickwitz hingegen kämpft auf dem letzten Platz um jeden Zähler.

SV Motor Saspow empfängt auf dem achten Platz mit 41 Punkten die SG Friedersdorf, die mit 23 Punkten auf dem 13. Rang steht. Saspow ist mit 71 erzielten Toren eine der offensivstärksten Mannschaften der Liga und geht als klarer Favorit in diese Partie. Das Hinspiel am 6. April 2026 bestätigte diese Rollenverhältnisse eindrucksvoll: Saspow gewann damals mit 6:1 gegen Friedersdorf. Friedersdorf reist als Außenseiter an – für Saspow geht es darum, die Bilanz im oberen Mittelfeld weiter aufzubessern.

FSV Rot-Weiß Luckau empfängt auf dem sechsten Platz mit 45 Punkten den SV Großräschen, der mit 24 Punkten auf dem zwölften Rang steht. Luckau ist mit 14 Siegen in 27 Spielen eines der formstärksten Teams im Mittelfeld der Liga und geht als klarer Favorit in diese Begegnung. Das Hinspiel am 29. November 2025 gewann Luckau deutlich mit 3:1 gegen Großräschen. Großräschen musste zuletzt beim 2:6 gegen Sielow eine heftige Niederlage hinnehmen und wird sich in Luckau schwer tun. Luckau will die gute Tabellenposition weiter festigen.

Das Spiel des Tages. SG Sielow empfängt zu Hause die SG Eintracht Peitz – und der Tabellenführer weiß, dass ein Sieg in Kombination mit einem Ausrutscher Schliebes die Meisterfrage endgültig klären könnte. 65 Punkte, 111 erzielte Tore, Tordifferenz von +75 – Sielow hat diese Saison dominiert wie kein anderes Team der Landesklasse Süd Brandenburg. Im Hinspiel am 29. November 2025 ließ Sielow keine Zweifel aufkommen und gewann mit 6:2 gegen Peitz. Peitz seinerseits ist mit 44 Punkten auf dem siebten Rang alles andere als ein leichter Gegner – 14 Siege und 64 erzielte Tore sprechen für sich. Doch Sielow ist zu Hause, in Form, und mit dem Titel vor Augen.

SG Burg steht auf dem 15. Platz mit 21 Punkten und empfängt den VfB Herzberg 68, der mit 45 Punkten auf dem fünften Rang steht. Die Favoritenrolle ist klar verteilt: Im Hinspiel am 29. November 2025 war Herzberg überlegen und gewann mit 4:0 gegen Burg. Herzberg überzeugte zuletzt mit dem knappen 1:0-Sieg gegen Spremberger SV 1862 und reist mit Selbstvertrauen an. Burg will nach der 1:4-Niederlage gegen Peitz eine Reaktion zeigen und kämpft auf dem 15. Rang um jeden Zähler.

Ein Duell im gesicherten Mittelfeld: Spremberger SV 1862 auf dem neunten Platz mit 34 Punkten empfängt den SV Lausitz Forst, der mit 33 Punkten auf dem zehnten Rang steht. Nur ein Punkt trennt die beiden Teams – ein direktes Duell zweier Mannschaften, die in der Tabelle eng beieinander liegen. Das Hinspiel am 30. April 2026 endete 1:1 – ein Ergebnis, das die Ausgeglichenheit dieser Begegnung unterstreicht. Beide Teams werden alles daransetzen, die drei Punkte einzufahren und sich von der direkten Konkurrenz abzusetzen.

Ein attraktives Duell im oberen Tabellendrittel: Kolkwitzer SV 1896 empfängt auf dem dritten Platz mit 55 Punkten die SG Groß Gaglow, die mit 47 Punkten den vierten Rang belegt. Acht Punkte trennen die beiden Teams – Kolkwitz will diesen Abstand weiter ausbauen und den dritten Platz festigen. Das Hinspiel am 24. Januar 2026 gewann Kolkwitz knapp mit 3:2 gegen Groß Gaglow. Groß Gaglow musste zuletzt die 1:2-Niederlage gegen Schlieben hinnehmen und will sich mit einem Auswärtserfolg zurückmelden. Kolkwitz überzeugte zuletzt mit dem souveränen 3:1-Sieg in Forst und geht als Favorit in diese Partie.

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