»Sieht im Moment blöd aus«: Bayreuths Tobias Stockinger im Interview Der 22-jährige Passauer kämpft mit der "Altstadt" um den Klassenerhalt in der 3. Liga

Aller Anfang ist schwer! Mit der SpVgg Bayreuth ist der Ex-Schaldinger Tobias Stockinger im Sommer in die 3. Liga aufgestiegen. Wie erwartet haben die Oberfranken im Profizirkus zu kämpfen. Die "Altstadt" am Tabellenende! FuPa hat sich mit dem 22-jährigen Niederbayern, der in Bayreuth noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 hat, ausführlich über die Lage unterhalten.

FuPa: Tobias, die 3. Liga ist bereits in der Winterpause - der WM in Katar sei Dank! Wie verbringst du die freie Zeit?

Tobias Stockinger (22): Ich verbringe derzeit eine Woche mit meinen Eltern in Side in der Türkei. Ich habe sie schon länger nicht mehr gesehen, da tut so ein Urlaub mal ganz gut. Wir haben Glück mit dem Wetter, Sonnenschein und 25 Grad. (schmunzelt)



Verfolgst du eigentlich die Weltmeisterschaft?

Ich bin ehrlich gesagt überhaupt nicht in WM-Stimmung, kein Vergleich etwa zu 2014. Für mich ist diese Jahreszeit einfach dazu da, um ein wenig abzuschalten und zu regenerieren. Die Spiele mit deutscher Beteiligung schaue ich natürlich schon. Und dann wahrscheinlich ab dem Viertelfinale.

Wie fällt dein Fazit zum ernüchternden Auftritt gegen Japan aus?

Das war ein müder Auftakt. Seltsam fahrlässig. Ich muss mir auf die Zunge beißen, um nicht zu sehr vom Stapel zu ziehen (grinst).

Kommen wir zu dir und der SpVgg Bayreuth. Es ist die erwartet harte Nummer in Liga drei. Zur Winterpause steht ihr auf dem letzten Tabellenplatz. Wie fällt dein Fazit aus?

Sieht im Moment blöd aus, wenn man auf die Tabelle blickt, keine Frage. Aber wir haben nur drei Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Das heißt, wir haben in den verbleibenden 21 Partien alles selbst in der Hand. Unser Start war schwierig, wir sind nicht richtig reingekommen. Die dritte Liga ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als die Regionalliga. Viel aggressiver, viel körperlicher, viele lange Bälle. Und du spielst halt fast ausschließlich gegen erfahrene und abgezockte Profimannschaften.