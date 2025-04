Johannes Viehbeck bleibt Trainer des TSV Ergoldsbach – Foto: Charly Becherer

»Sieht das große Ganze«: Ergoldsbach baut weiter auf Viehbeck A-Lizenz-Inhaber bleibt ligenunabhängig beim aktuellen Schlusslicht der Bezirksliga West Verlinkte Inhalte Bezirksliga West Ergoldsbach Johannes Viehbeck

Seit 2019 gehört der TSV Ergoldsbach der Bezirksliga West an. In diesem Jahr muss der Klub aus dem nördlichen Landkreis Landshut allerdings mehr denn je um den Klassenerhalt zittern. Mit 16 Punkten rangieren Schmid, Limmer, Obermaier und Co. auf dem letzten Tabellenplatz, sechs Zähler hinter den Relegationsrängen. Dennoch hat der Verein bereits die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt. So wird Coach Johannes Viehbeck (37) auch weiterhin an der Seitenlinie stehen.

"Es freut mich sehr, dass Johannes den Weg mit uns in Ergoldsbach weiter geht und auch die große Herausforderung weiter in Angriff nehmen möchte. Er hat einen sehr guten Draht zu den Jungs, sieht das große Ganze im Verein und identifiziert sich absolut mit der Philosophie, die wir in Ergoldsbach verfolgen. Er leistet sehr gute Arbeit für den Verein und die Jungs und bringt mit seiner modernen Trainingsgestaltung positive Stimmung ins Team und in den Verein. Die Mannschaft und Spieler werden weiter Schritte nach vorne machen", ist TSV-Abteilungsleiter Ludwig Hirsch überzeugt.



Johannes Viehbeck steht seit knapp zweieinhalb Jahren auf der Ergoldsbacher Kommandobrücke und schaffte mit seinem Team in den vergangenen beiden Spielzeiten relativ souverän den Ligaverbleib. In dieser Saison war klar, dass man sich nach den Abgängen von Leistungsträgern wie Kapitän Martin Stoller oder Tom Huf eher nach unten orientieren muss. "Wir wussten, was auf uns zukommt und dass wir uns in einem Umbruch befinden, den man nicht von heute auf morgen auffangen kann. Mittlerweile haben wir eine komplett neue Mannschaft gegenüber vor 1-2 Jahren. Wir haben von der Bezirksliga-Mannschaft und den Garanten für den Höhenflug der letzten Jahre 8-9 Spieler verloren. Dazu hat es uns in der Vorrunde mit sehr schweren Verletzungen wie von Valentin Veitl knüppeldick getroffen. Die Jungs machen es dennoch sehr gut. In der doch schwierigen sportlichen Situation sehe ich immer eine Mannschaft, die eine Einheit ist und bereit ist alles zu geben. Egal wie schwierig die Situation ist bzw. war oder was sie einstecken mussten, sie geben sich nicht auf und das Woche für Woche. Die Mannschaft lebt und hat einen sehr guten Charakter. Die Entwicklung ist gut. Jeder Einzelne hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und irgendwann werden sie die Belohnung dafür bekommen. Hier ist noch einiges sportliches Potenzial vorhanden und auch im Verein sehe ich diese Weiterentwicklung", erklärt der A-Lizenz-Inhaber, der in der Vergangenheit auch schon den SSV Eggenfelden, die SpVgg Landshut und den FC Gottfrieding anleitete.





Der Start ins neue Jahr verlief für den TSV mit einem 4:2 gegen den FC-DJK Simbach zunächst durchaus vielversprechend. In den drei Partien seitdem konnte jedoch nur mehr ein Zähler eingespielt werden. "Die Jungs sind richtig gut aus der Winterpause gekommen und mit einem Dreier gegen Simbach sowie einer richtig guten Leistung beim Tabellenführer Neufraunhofen gestartet. Auch der Punktgewinn gegen Pfarrkirchen war aufgrund von 80 Minuten in Unterzahl mehr als verdient. Es macht aktuell richtig Spaß den Jungs zuzuschauen. Wir schauen von Spiel zu Spiel, wollen uns weiter entwickeln, Ergebnisse einfahren und sollte sich eine Chance für uns ergeben, dann wollen wir da sein. Die Entwicklung der sehr jungen Mannschaft (mittlerweile ein Altersdurchschnitt unter 23) ist deutlich zu erkennen. 19-20-Jährige gehen voran, deshalb schauen wir absolut positiv in die Zukunft", betont Fußballboss Hirsch.