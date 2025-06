Siegtreffer nach 18 Sekunden

Oberligist FV Diefflen hat am Sonntag auch sein zweites Testspiel des Wochenendes gewonnen. Gegen das Saarlandliga-Team des Zweitligisten SV Elversberg setzte sich das Team von Trainer Thomas Hofer am Sonntagnachmittag auf dem eigenen Kunstrasenplatz am Friedhofsweg mit 1:0 (1:0) durch. Den einzige Treffer des Tages erzielte Fabian Poss bereits nach 18 Sekunden. FVD-Trainer Thomas Hofer sagte nach dem Spiel: "Wir haben ja nicht nur die beiden Spiele bestritten, wir haben ja auch zwei Trainingseinheiten durchgeführt. Wir haben in der Oberliga zuletzt zu viel Gegentore bekommen, jetzt in zwei Spielen unter erschwerten Bedingungen nur ein einziges. Also mit dem Wochenende kann ich zufrieden sein. Was dir Defensive betrifft, sind wir also auf einem guten Weg. Dabei haben noch einige Spieler gefehlt, so wird Chris Haase, der zur neuen Woche zum Beispiel zurückkommen und in den kommenden Testspielen zur Verfügung stehen wird. Auch Steven Groß, den wir heute geschont haben, wird wahrscheinlich zurück kommen, genauso wie Daniel Ali und Marc-André Jücker aus der Zweiten.". Am kommenden Freitag trifft das Hofer-Team um 19 Uhr im Lebacher Stadtteil Falscheid (Rasenplatz Ritterstr.) auf den Rheinlandligisten SG Hochwald. "Es wird wieder anstrengend, es soll ja heiß bleiben, wir müssen das Training richtig dosieren, wir sind gut im Plan", ergänzte er.