Siegtreffer mit Gefühl – Redls Lupfer beschert TSV Steinhöring vierten Dreier in Folge Serie wird weitergeführt

Mit viel Gefühl hat Johannes Redl in der Kreisklasse für einen Steinhöringer Auswärtserfolg gesorgt. Der TSV gewann beim ASV Glonn dank Redls Lupfer in der Schlussphase mit 1:0 (0:0).

Im ersten Durchgang hatten sich beide Seiten überwiegend neutralisiert, dann schienen die Gastgeber näher dran am Torerfolg zu sein. „Zwischen der 50. und der 75. Minute waren wir richtig gut im Spiel. Aber Steinhörings Torhüter (Simon Gebhard, Anm. d. Red.) hat mehrmals gut gerettet“, bedauerte Glonns Jakob Stefer die ausbaufähige Chancenverwertung. „Momentan sind wir einfach nicht zwingend genug. An sich war es eine ordentliche Partie von uns.“

Trotzdem reichte es am Ende nicht einmal zu einem Glonner Punktgewinn. Denn in den Schlussminuten stieg TSV-Kapitän Benjamin Lechner nach einem langen Ball am höchsten und verlängerte das Spielgerät in den Lauf von Redl. Dieser hob den Ball technisch versiert über ASV-Torhüter Jakob Riedl hinweg zum Tor des Tages ins Netz (88.) und bescherte den Gästen aus Steinhöring den vierten Ligasieg am Stück. (fhg)

Glonn: Riedl, Mini, Staudinger, Stefer, Gartner, Schuler, Bernhard, Sellmer, Hain, Niedermayer, Riedl - Andreou, Kranner.

Steinhöring: Gebhard, Lang, Wozniak, Bacak, Rotherbl, B. Redl, Ehmer, Mader, J. Redl, Bachmaier, Lechner - Sprenger, Leitner, Fleidl.