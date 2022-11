Siegtreffer in der Nachspielzeit: Sportfreunde Schwaig schlagen spät zu 2:1-Siegtreffer fällt in der Nachspielzeit

Schwaig – Das umjubelte 2:1 von Maxi Buchauer fiel in der Nachspielzeit. Schwaigs Trainer Ben Held musste ein weiteres Mal umbauen. Für Leon Roth (Bänderverletzung), Daniel Stich (Arbeit), Franz Hornof (Urlaub) sowie Markus Straßer rückten Hannes Empl, Daniel Fichtlscherer, Jannis Sternberg und Vincent Sommer in die Startelf. Auch Held begann dieses Mal, im Gegensatz zum Spiel in Forstinning, und bildete mit Raffi Ascher und Sommer die Offensivabteilung.

In den ersten Minuten waren beide Teams auf Ballsicherung und Spielkontrolle aus, ohne die Sicherheit in der eigenen Defensive zu riskieren. Dabei neutralisierten sie sich weitestgehend im Mittelfeld, sodass die erste gute Torchance erst in der 18. Minute zu verzeichnen war. Nach einem Einwurf in der eigenen Hälfte legte Abdul Bangura an der Mittellinie auf Michael Dietl ab, der sofort in die Spitze auf Dominik Pöhlmann und damit in die Schnittstelle der Viererabwehrkette spielte. Pöhlmann scheiterte aber an Schwaigs Torwart Sternberg.

Zehn Minuten später die erste gute Torchance für die Gäste: Bilal Ibrahim bediente Held, dessen Hammer aus 18 Metern aber um wenige Zentimeter am rechten Torpfosten vorbeistrich. Nach einer Ecke von der rechten Seite durch Hannes Empl kam Sommer am langen Pfosten an die Kugel, doch seinen Schuss blockte ein Abwehrspieler ab. In der 41. Minute ging Schwaig in Führung. Ibrahim gewann im Mittelfeld einen Zweikampf, spielte sofort in den Lauf von Ascher, der Karlsfelds starkem Torwart Dominik Krüger aus elf Metern keine Abwehrchance ließ.