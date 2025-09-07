Siegtreffer in der 95. Minute - Schüttorf sieg in Voxtrup

Am heutigen Sonntag empfing der Aufsteiger VfR Voxtrup den FC Schüttorf und bot dem Spitzenteam Paroli. Nach 90 Minuten jubelte Schüttorf allerdings zum siebten Mal in Serie gegen Voxtrup und springt auf Rang zwei hervor. Voxtrup stand zum vierten Mal in Serie mit leeren Händen da.

Schon in der 4. Minute geriet Voxtrup in Rückstand. Nach einem langen Ball waren sich fast alle auf dem Platz sicher, dass der Ball im Aus war und stellten das Spielen ein – nur ein Schüttorfer reagierte weiter und legte für Denis Salkovic, der mühelos zum 0:1 einschob. „Das war extrem unglücklich, weil es aus unserer Sicht klar Aus war. Keiner spielt weiter, außer ein Schüttorfer – und der braucht dann nur noch einzuschieben“, ärgerte sich Heinz nach der Partie.

Voxtrup ließ sich jedoch nicht entmutigen. Mit großem Kampfgeist und mutigem Fußball kamen die Gastgeber zurück ins Spiel. In der 50. Minute belohnte Dustin Ochmann die Bemühungen und stellte auf 1:1. „Wir haben danach richtig stark gespielt, kämpferisch wie fußballerisch, und hätten sogar noch mehr verdient gehabt“, lobte Heinz seine Elf. Mehrere Chancen blieben ungenutzt – unter anderem scheiterte Voxtrup am Aluminium.

Auch die Gäste hatten in der zweiten Hälfte ihre Möglichkeiten. „Wir haben es nach der Führung nicht geschafft, unser Spiel durchzuziehen. Wir haben den Ausgleich kassiert und selber zu wenig aus unseren Chancen gemacht“, gestand Schüttorfs Co-Trainer Dennis Große Vennekate. Zwei Mal scheiterten die Gäste in dieser Phase am Aluminium.

Als sich beide Teams schon auf ein Unentschieden einstellten, sorgte eine unübersichtliche Szene in der Nachspielzeit für die Entscheidung. Nach einem Standard landete der zweite Ball am Strafraumrand, wurde Richtung Tor befördert und auf der Linie geklärt – der Schiedsrichter entschied dabei auf Handspiel. Jesko Bühring trat an und verwandelte in der 95. Minute eiskalt zum 1:2-Endstand.

"Am Ende ist Schüttorf der glückliche Sieger. Dennoch Kompliment an meine Mannschaft. Wir haben gegen eine Spitzenmannschaft mindestens mal mitgehalten und hätten meiner Meinung nach auch mindestens einen Punkt verdient gehabt. so Heinz.