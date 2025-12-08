Siegtor kurz vor Schluss: Burg erlöst Hochwälder

Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte brachte Nico Wilki die Gäste in Führung (55.). Kurze Zeit später behielt Tobias Lenz nach einem Eckball im Strafraum der Kirchberger die Übersicht, legte den Ball auf Elias Stelker (64.), der aus kurzer Distanz zum Ausgleich traf. Dann dauerte es bis zur Schlussminute, ehe Matthias Burg die Hausherren erlöste. Den ersten Abschluss von Louis Baldes wehrte Kirchberg zunächst noch ab, anschließend hatte Burg im zweiten Versuch keine Mühe, den Ball über die Linie zu drücken.

Durch den viel umjubelten Siegtreffer sammelt die Sportgemeinschaft aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden drei enorm wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib. „Man hat in der ersten Halbzeit gemerkt, dass es für uns ein enorm wichtiges Spiel war. Wir waren teilweise hektisch und überhastet. Die Einstellung hat aber gestimmt. Nach dem 0:1 haben wir Moral bewiesen und gehen als glücklicher Sieger vom Platz. Die Emotionen nach dem Siegtreffer waren enorm“, sagte Fabian Mohsmann, Trainer der Hochwälder.

Schiedsrichter: Marek Rosswinkel (Prüm)

Zuschauer: 205

Tore: 0:1 Nico Wilki (55.), 1:1 Elias Stelker (64.), 2:1 Matthias Burg (90.)

TuS Immendorf – SG Schneifel ⇥2:6 (1:3)

Die SG Schneifel siegte auch im letzten Spiel des Jahres und mischt nach den Remis von Ahrweiler und Rot-Weiss Wittlich mehr denn je in der Spitzengruppe mit. „Die ersten drei Tore hat unser Innenverteidiger- und Geschwister-Duo Spruds nach Standards und einer guten Kombination erzielt. Das war schon besonders. Im zweiten Durchgang war uns anzumerken, wie anstrengend die englische Woche für unseren kleinen Kader war, weshalb wir da stark durchgewechselt haben. Es ist wirklich eine hervorragende Saison, die wir bislang spielen und mit diesem Ergebnis ein toller Jahresabschluss“, sagte Stephan Simon, Coach der Vereinigten aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf.

Schneifel: Koziol – Pidde, Görres, Fuchs (60. Kerner), Davis Spruds, Reetz, Backes (63. Swart), Dans Spruds, Stolz (70. Lachmann), Zeimmes (81. Hoffmann), Bück (53. Diehl)

Schiedsrichter: Ronny Jäckel (Mayen)

Zuschauer: 160

Tore: 0:1 Dans Spruds (7.), 1:1 Marcel Gimm (10.), 1:2 Davis Spruds (38.), 1:3 Davis Spruds (42.), 1:4 Jan Pidde (48.), 2:4 Marcel Gimm (64.), 2:5 Michael Zeimmes (77.), 2:6 Jan Pidde (83.)

FV Hunsrückhöhe Morbach – FV Rübenach ⇥3:1 (0:1)

Auch vom Rückstand ließen sich die heimstarken Hunsrücker gegen Aufsteiger Rübenach nicht aus der Ruhe bringen. Kurz nach Wiederanpfiff gelang Matthias Haubst (48.) nach einem Eckball der Ausgleich, ehe Philip Meeth in seinem ersten Startelfeinsatz nach langer Verletzungspause die Führung für die Kombination aus Morbach und Monzelfeld erzielte. Meeth, der eigentlich wieder langsam an die Mannschaft herangeführt werden sollte, spielte nur aufgrund einiger krankheitsbedingter Ausfälle. Ein weiterer Startelf-Debütant war Nuno Varela da Veiga. Für die Entscheidung sorgte nach einer schnellen Umschaltaktion der Hausherren der eingewechselte Detsit Choompong (86.). „Wir sind zwar gut reingekommen, haben aber dann den Faden verloren. Da konnten wir keine Akzente mehr nach vorne setzen und waren ziemlich ideenlos. Aufgrund der vielen Ausfälle war es aber auch ein Stück weit nachvollziehbar. Im zweiten Durchgang konnten wir die Partie relativ schnell drehen“, sagte Philipp Frank, Trainer der Morbacher.

Hunsrückhöhe: Görgen – Haubst, Schell, Meeth (85. Amtmann), Marcel Schultheis, Schurich (78. Choompong), Dippel (87. Molitor), Martin Schultheis, Kaiser, Petry, Varela da Veiga

Schiedsrichter: Fabian Mohr (Strohn)

Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Marvin Geissen (20.), 1:1 Matthias Haubst (48.), 2:1 Philip Meeth (52.), 3:1 Detsit Choompong (86.)

VfB Linz - Rot-Weiss Wittlich 2:2 (0:1)

Den 1:3-Ausrutscher von Aufstiegsmitkonkurrent Ahrweiler BC tags zuvor bei der SG 99 Andernach konnte Rot-Weiss nicht nutzen, um auf Platz eins zu überwintern. Die chancenreiche Startphase der Gäste krönte Christopher Bibaku mit einem Fernschuss aus gut 35 Metern zum 0:1 (19.). In einem guten und schnellen Spiel kam Linz sieben Minuten nach der Pause im Anschluss an einen Querpass von rechts zum Ausgleichstreffer durch Fabio Schopp. Wittlich übernahm wieder das Kommando. Als Bibaku nach einer Linksflanke von Anton Moroz zum 1:2 einköpfte, sah alles schon nach einem Sieg der Säubrenner aus (80.). Gegen Ende der aus Witlicher Sicht allzu langen Nachspielzeit nutzte Schopp eine Unachtsamkeit nach einem langen Einwurf (90.+4). „Das“, wusste Trainer Furudin Kuduzovic, „können wir besser verteidigen“.

RW Wittlich: Berhard - Harig, Habbouchi, Moroz, Bayraktar, Kahyaoglu, Rizvani (83. Herrig), Klein, Rashidi (34. Ercan), Lauer (70. Littau), Bibaku (90. Ferrer Pérez).

Schiedsrichter: Robert Depken (Koblenz)

Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Bibaku (19.), 1:1 Schopp (52.), 1:2 Bibaku (80.), 2:2 Schopp (90.+4)

Eintracht Trier II - SV Laubach⇥ 4:0 (2:0)

Mit ihrer kompakten Spielweise stellten die Gäste aus der Vordereifel die Regionalliga-U23 nur anfangs vor Probleme. Mit dem Doppelschlag nach gut einer halben Stunde – zunächst traf Soumah Alkaly Morlaye mit seinem 18. Saisontreffer (32.), dann war Jannis Hoffmann zur Stelle (35.) – stellte Trier II die Weichen auf Sieg. „Wir wussten, dass wir bei Schnittstellenpässen Tempo-Vorteile hatten. Damit sorgten wir auch in der zweiten Hälfte für Gefahr“, berichtete Eintracht-II-Coach Holger Lemke. Can Yavuz (62.) und Daniel Yushkevich (83.) sorgten für den auch in der Höhe verdienten Dreier.

Eintracht Trier II: Karas - Erasmy, Stepanchenko, Maurer, Yavuz, Jost (70. Mustafic), Kushnarenko, Wacht (64. Schuch), Filipe (70. Yere), Hoffmann (82. Rotundu), Alkaly Morlaye (74. Yushkevich).

Schiedsrichter: Marc Schiry (Gornhausen) - Zuschauer: 42

Tore: 1:0 Alkaly Morlaye (32.), 2:0 Hoffmann (35.), 3:0 Yavuz (62.), 4:0 Yushkevich (83.)