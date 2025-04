Siegtor in der Nachspielzeit: Wolfratshausen mit Glück und Podunavac

Nur zwei Ränge Abstand zur Abstiegsrelegation, in Wirklichkeit aber meilenweit davon entfernt – so stellt sich die Lage aus Sicht des BCF Wolfratshausen nach dem späten 3:2-Heimsieg gegen den FC Neuhadern dar. Die Farcheter gestalteten damit den ersten von drei Vergleichen gegen schlechter platzierte Klubs positiv, schafften es aber wieder einmal nicht, die Punkte ohne dramatischen Spielverlauf einzufahren. Umjubelter Held war einmal mehr Ausnahmekönner Fabijan Podunavac mit seinem Siegtor in der Nachspielzeit.