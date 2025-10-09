 2025-10-02T08:44:29.515Z

Hölzlebrucks Trainer Pino Curia muss mit seinem Team am Wochenende bei Spitzenreiter SG Kirchen-Hausen antreten.
Siegt sich Hölzlebruck an die Spitze?

Der Tabellenzweite Hölzlebruck spielt am Sonntag, 15 Uhr, in der Fußball-Kreisliga-A beim Tabellenführer SG Kirchen-Hausen. Spannung ist garantiert, davon geht auch HSV-Trainer Pino Curia aus.

Zwei Absteiger wollen wieder nach oben. Unbedingt. So könnte man im Augenblick die Tabelle in der Kreisliga A deuten. Auf Platz eins steht die SG Kirchen-Hausen. Danach sah es zum Saisonauftakt nicht aus, denn das Team von Trainer Berkay Cakici verlor die erste Partie beim SV Ewattingen mit 1:3. Doch von da an war die Spielgemeinschaft nicht mehr zu bremsen. Sechs Siege in Serie katapultierte sie auf den Platz an der Sonne. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Stefan Kech (BZ)Autor