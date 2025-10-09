Siegt sich Hölzlebruck an die Spitze?

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Hölzlebrucks Trainer Pino Curia muss mit seinem Team am Wochenende bei Spitzenreiter SG Kirchen-Hausen antreten. – Foto: Wolfgang Scheu
Der Tabellenzweite Hölzlebruck spielt am Sonntag, 15 Uhr, in der Fußball-Kreisliga-A beim Tabellenführer SG Kirchen-Hausen. Spannung ist garantiert, davon geht auch HSV-Trainer Pino Curia aus.
Zwei Absteiger wollen wieder nach oben. Unbedingt. So könnte man im Augenblick die Tabelle in der Kreisliga A deuten. Auf Platz eins steht die SG Kirchen-Hausen. Danach sah es zum Saisonauftakt nicht aus, denn das Team von Trainer Berkay Cakici verlor die erste Partie beim SV Ewattingen mit 1:3. Doch von da an war die Spielgemeinschaft nicht mehr zu bremsen. Sechs Siege in Serie katapultierte sie auf den Platz an der Sonne. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.