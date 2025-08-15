Nachdem unter der Woche bereits einige Spiele absolviert wurden, finden am Sonntag die übrigen drei Begegnung statt, für die sich ein Sportplatzbesuch ebenfalls lohnt. In Altenoythe kommt es zum absoluten Spitzenspiel, Petersorf und Holdorf duellieren, um einen endgültigen Fehlstart zu vermeiden und Aufsteiger Osterfeine will den Auftaktsieg gegen Oythe bestätigen.
Direkt ein absolutes Topspiel am dritten Spieltag – Sowohl Altenoythe als auch Molbergen konnte die ersten Beide Spiele für sich entscheiden und weisen dazu ein äußerst starkes Torverhältnis vor. Die Favoritenrolle ist dementsprechend schwer zu vergeben, fest steht, dass die Zuschauer auf ein offensiv geprägtes Spiel freuen dürfen.
Der SV Petersdorf findet in der laufenden Spielzeit noch nahezu gar nicht statt – 0 Punkte und ein Torverhältnis von 1:11 spricht in diesem Fall Bände. Aber auch der SV Holdorf hat erst einen Zähler auf dem Konto und musste zudem am vergangenen Spieltag eine herbe 1:7-Klatsche bei Grün-Weiß Brockdorf hinnehmen. Es wird spannend zu sehen werden, wie die beiden Akteure die Partie angehen.
Der Aufsteiger SV Schwarz-Weiß Osterfeine hat erst ein Spiel absolviert, konnte in diesem aber für großes Aufsehen sorgen – Im Heimspiel gegen den Titelkandidaten VfL Oythe überraschte Ostfeine mit einem deutlichen 4:1-Heimsieg. Nun geht es auswärts bei Rot-Weiß Damme ran, welche am ersten Spieltag ebenfalls gegen Oythe spielten und mit 0:3 verloren, zuletzt aber gegen Amasya Spor Lohne mit 6:1 siegten und zurück in die Spur fanden.