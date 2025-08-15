Direkt ein absolutes Topspiel am dritten Spieltag – Sowohl Altenoythe als auch Molbergen konnte die ersten Beide Spiele für sich entscheiden und weisen dazu ein äußerst starkes Torverhältnis vor. Die Favoritenrolle ist dementsprechend schwer zu vergeben, fest steht, dass die Zuschauer auf ein offensiv geprägtes Spiel freuen dürfen.

Der SV Petersdorf findet in der laufenden Spielzeit noch nahezu gar nicht statt – 0 Punkte und ein Torverhältnis von 1:11 spricht in diesem Fall Bände. Aber auch der SV Holdorf hat erst einen Zähler auf dem Konto und musste zudem am vergangenen Spieltag eine herbe 1:7-Klatsche bei Grün-Weiß Brockdorf hinnehmen. Es wird spannend zu sehen werden, wie die beiden Akteure die Partie angehen.