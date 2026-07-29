Siegt Meister 1. FC Lok Leipzig auch gegen den 1. FC Magdeburg II?

– Foto: Imago Images

Am kommenden Wochenende trifft der 1. FC Lokomotive Leipzig in der Regionalliga Nordost auf die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg. Beide Teams haben ihre letzten Spiele gewonnen und kennen sich aus torreichen Partien der vergangenen Saison.

Am Sonntag, 2. August 2026, steht für den 1. FC Lokomotive Leipzig das Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg II auf dem Programm. Der Anstoß im Bruno-Plache-Stadion ist für 14:00 Uhr angesetzt. Das Spiel wird zum jetzigen Zeitpunkt unter der Leitung von Marko Wartmann stattfinden.

Leipzig mit Erfolgserlebnis im Rücken

Der 1. FC Lokomotive Leipzig kommt mit einem Sieg in die Begegnung. Im letzten Spiel am vergangenem Freitag den 24. Juli 2026 setzte sich die Mannschaft beim FSV 63 Luckenwalde mit 3:1 durch. Dieses Ergebnis sorgt für eine positive Ausgangslage vor dem nächsten Auftritt.

1. FC Magdeburg II reist ebenfalls mit Sieg an

Auch der 1. FC Magdeburg II konnte sein jüngstes Spiel gewinnen. Am 25. Juli 2026 bezwang die Mannschaft SV Tasmania Berlin mit 5:1. Damit geht auch Magdeburg II mit einem deutlichen Erfolgserlebnis in das Duell.

Die bisherigen Begegnungen

Die vergangenen Aufeinandertreffen in der Regionalliga Nordost waren torreich. Am 16. Mai 2026 gewann Leipzig gegen die Magdeburger daheim mit 5:2. Zuvor hatte Lokomotive im Hinspiel am 26. November 2025 bei Magdeburg II ebenfalls deutlich mit 5:1 gewonnen.

Die Ausgangslage spricht also deutlich zugunsten des 1. FC Lok aus Leipzig, der auch in diesem Jahr die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost anstrebt. Mit einem erfolgreichen Saisonstart und dem Rückenwind der vergangenen Ergebnisse will die Mannschaft ihre Ambitionen unterstreichen und im Heimspiel gegen Magdeburg II den nächsten wichtigen Schritt machen.