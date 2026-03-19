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Siegt der FC Löffingen trotz närrischer Bräuche?
In der Fußball-Bezirksliga stehen sich der FC Löffingen und der TuS Bonndorf gegenüber.
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 19:38 Uhr · 0 Leser
Silas Vogt steht mit dem FC Löffingen vor der ersten Bewährungsprobe in diesem Jahr. – Foto: Wolfgang Scheu
FCL-Coach Tobias Urban blickt mit gemischten Gefühlen auf die Vorbereitung zurück und warnt vor dem Gegner.
Vor dem rauen Alltag eines Fußballtrainers genoss Tobias Urban ein kulturelles Erlebnis. In München besuchte der Löffinger Trainer das Musical "Michael Jackson", über das Leben des einstigen "King of Pop". "Es war großartig. Man hätte fast denken können, er steht höchstselbst auf der Bühne", schwärmt Urban von diesem Erlebnis. Pflichtbewusst wie er ist, war er natürlich am Donnerstagabend pünktlich zum Training wieder zurück in Löffingen.