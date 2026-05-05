Siegreiche C-Junioren retten die Trierer Ehre 

Enges Duell: Emma Antoine (links, FC Bitburg) und Issels Lotte Schmitt kämpfen um den Ball. – Foto: Sebastian Schwarz

Zur Matchwinnerin wurde Anne Blesius, die einen Dreierpack beisteuerte. „Sie hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sich dieser Einsatz auszahlt. Insgesamt war es aber eine herausragende Mannschaftsleistung“, sagte Trainer Dusko Radic. Zudem habe die Maßnahme, die luxemburgische Nationalspielerin Anna Miny in der Innenverteidigung einzusetzen, bereits Früchte getragen. „Mit ihrer Athletik hat sie sowohl unser Spiel gegen den Ball als auch den Spielaufbau deutlich gestärkt.“ Mit Saarbrücken, Bad Neuenahr und Mainz warten nun allerdings drei absolute Top-Teams auf die Isselerinnen. „Da müssen wir unsere Leistung bestätigen, doch mit der gezeigten Einstellung und einer solchen Kompaktheit über 90 Minuten sind wir in der Lage, jeden Gegner zu schlagen“, so Radic abschließend.

A-Junioren-Regionalliga: Rot-Weiß Koblenz – Eintracht Trier ⇥3:1 (2:0)

Nach elf ungeschlagenen Spielen hat es die U19 von Eintracht Trier nun in Koblenz erwischt. „Die Niederlage war nicht nötig“, wusste Trainer Christian Esch. Koblenz agierte extrem tief in der eigenen Hälfte, während die Trierer zu ungenau spielten und den Gegner damit immer wieder zu Umschaltsituationen einluden. Im zweiten Durchgang steigerte sich die Eintracht und ließ praktisch keinen Torschuss mehr zu. Nach einem Eckball von Nevio Marasa erzielte Maximilian Marx den Anschlusstreffer, und die Trierer waren mit zahlreichen Chancen drauf und dran, das Spiel zu drehen. Nach einem weiten Freistoß von der Mittellinie traf Koblenz dann jedoch zum dritten Mal und zog dem SVE somit endgültig den Stecker. Kurz vor Schluss hielt Matthias Fettes noch einen Elfmeter des FC Rot-Weiß.

SVE: Matthias Fettes – Louis Hermann (75. Justus Molner), Tom Holstein, David Wacht, Nevio Marasa, Dorian Kisoka, Noah Dienhart (46. Phil Heck), Julian Wingerath (46. Nazar Ilienko), Ryan Douglas-Lowe (82. Jannik Heinzen), Maximilian Marx, Till Zimmer (67. Serhii Simshah)

Tore: 1:0 Alexander Ibude (16.), 2:0 Hozifa Moustafa (41.), 2:1 Maximilian Marx (70.), 3:1 Paul Ulrich (83.)

Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für Spieler von Rot-Weiß Koblenz (75.)

B-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – 1. FSV Mainz 05 II ⇥1:6 (0:2)

Die Gegentore zwei, drei und vier fielen zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt unmittelbar vor sowie nach dem Halbzeitpfiff. Das 1:4 aus Trierer Sicht durch Nathan Matondo war dabei nur noch Ergebniskosmetik. Am Ende traf Mainz in Trier noch zwei weitere Male.

SVE: Tobias Zens – Emil Disch (51. Nikita Kolomitchouk), Johannes Jantunen (66. Niklas Laudwein), Lui Litzenberger, Moritz Koster, Szymon Siejka (57. Ernald Skuka), Ben Rommelfangen, Jazzy Marjolin (51. Benjamin Kurtovic), Sven Colles, Nathan Matondo, Kingston William Brady (51. Ilyas Yavuz)

Tore: 0:1/0:2/0:3/0:4/1:5/1:6 unbekannt (25./40.+2/42./43./62./71.), 1:4 Nathan Matondo (46.)

C-Junioren-Regionalliga: SpVgg Trier – SV 07 Elversberg ⇥3:6 (0:2)

Nach zwischenzeitlichem 0:2 und 1:3-Rückstand kämpfte sich die SpVgg. Trier gegen die SV Elversberg durch Tore von Karim El Abdallah, Alexander Weirich und Aman Kurtovic auf 3:3 zurück, musste sich am Ende aber mit 3:6 geschlagen geben. „Uns war wichtig, von der ersten Minute an mutig und offensiv aufzutreten und Elversberg früh unter Druck zu setzen. Das ist uns in der ersten Halbzeit leider nur bedingt gelungen“, resümierte Trainer Leon Thömmes, der das Traineramt für den berufsbedingt verzogenen Fatih Yilmaz übernommen hat. „In der zweiten Hälfte haben wir an unserem Plan festgehalten und wollten noch mutiger sein, konsequenter in den Zweikämpfen agieren und wieder mehr nach vorne verteidigen“, so Thömmes. In der stärksten Trierer Phase war auch noch ein Lattentreffer dabei.

SpVgg: Andor Philippi – Max Bertram, Marko Projic (44. Denis Borongics), Alexander Weirich, Lenny Fuchsen (36. Lasse Apel), Lennox Zehren (47. Hugas Vaitenkovas), Jaspar Dakic (36. Yoan Fink), Aman Kurtovic, Karim El Abdallah, Jona Iram, Noahn Candelario

Tore: 0:1/0:2/1:3/3:4/3:5/3:6 unbekannt (12./22./45./63./66./70.+1), 1:2 Karim El Abdallah (39.), 2:3 Alexander Weirich (48.), 3:3 Aman Kurtovic (62.)

SV Gonsenheim – Eintracht Trier ⇥1:4 (0:1)

In der ersten Halbzeit hatte die Eintracht viel Ballbesitz, konnte sich aber erst in der Nachspielzeit nach einem gut herausgespielten Angriff durch Natan Zieba mit dem 1:0 belohnen. Im zweiten Durchgang machten es die Trierer mit weiteren Toren durch Marwane Mandjekassai, Luis Schmitt und erneut Zieba deutlich. „In der zweiten Halbzeit waren wir klar überlegen, haben Ball und Gegner laufen lassen“, freute sich Trainer Max Herres.

SVE: Leo Weber – Dmytro Halushka, Agon Abdiu (65. Kris Nikolic), Marwane Mandjekassai, Alexander Damianakis, Natan Zieba (47. Tim Jakobi), Max Musiol, Benjamin Maksuti (53. Mathis Fuchs), Luis Schmitt, Dylan Servais (47. Noah Billen), Henri Thum

Tore: 0:1/0:3 Natan Zieba (35.+1/43.), 0:2 Marwane Mandjekassai (41.), 1:3 unbekannt (54.), 1:4 Luis Schmitt (59.)

B-Juniorinnen-Regionalliga: TuS Issel – FC Bitburg ⇥4:0 (2:0)

Nachdem Emma Brazao-Cordeiro und Zoe Lames nach einem präzisen Flugball Issel mit 2:0 in Führung gebracht hatten, flachte das Derby ein wenig ab. Issel erspielte sich zwar noch die eine oder andere Chance, ließ diese jedoch ungenutzt. Im zweiten Durchgang steigerte sich der TuS: Erst traf Lotte Schmitt nach einem Dribbling zum 3:0, ehe Lotta Kayser nach einer schönen Kombination den 4:0-Endstand erzielte. „Insgesamt war es ein Spiel, in dem wir nicht durchgängig die gewünschte Intensität gezeigt haben. Trotzdem haben wir uns einige Chancen herausgespielt“, bilanzierte Issels Trainerin Lea Ehlenz.

Issel: Narmin Samara – Greta Seithel, Lotte Schmitt, Lovis Klein (52. Stella Rünnenburger), Zoe Lames, Mia Marzi (66. Charlotte Burg), Hanna Mendryscha, Lotta Kayser, Emma Brazao-Cordeiro (41. Norah Graf), Lea Hollmann, Sina Meeth (66. Annika Hower)

Bitburg: Maria Steinert – Emma Schneider (27. Emma Reder), Elena Schneider (41. Marie Hermes), Luisa Trappen, Carla Zimmer, Alexa Moos, Isabella Salm, Leonie Graf, Emma Antoine (59. Finja Densborn), Giovanna Engel, Louisa Schneider (59. Elly Lichter)

Tore: 1:0 Emma Brazao-Cordeiro (24.), 2:0 Zoe Lames (39.), 3:0 Lotte Schmitt (44.), 4:0 Lotta Kayser (60.)

Hier geht's zur Bildergalerie

SV Hetzerath – SV Kottweiler-Schwanden ⇥2:8 (1:3)

„Es sieht so aus, als hätten wir keine Chance gehabt. Das ist aber nicht so gewesen“, resümierte Hetzeraths Trainer Thomas Schäfer. Die Hetzerathinnen hatten zahlreiche Chancen, um mehr als nur die zwei Tore zu erzielen. Zudem hätten die Gäste nach Ansicht Schäfers für eine Notbremse eine Rote Karte sehen müssen. „Wenn wir mit einem oder zwei Toren Unterschied verloren hätten, wäre das vom Ergebnis her gerecht gewesen. Der Einsatz und auch unser Spiel nach vorne haben gezeigt, dass wir mit Hinblick auf die Hinrunde eine gute Entwicklung genommen haben.“

Hetzerath: Emelie Hirschfeld – Franziska Reilich (75. Helena Selbach), Elisa Thielges (50. Thalida Pralow), Mila Leyendecker (59. Emma Penth), Lana Schönhofen, Nele Schäfer, Florentine Huwer, Lotta Mertes (75. Lea Breidbach), Emma Lehnen, Lena Hahn (75. Amelie Bardy), Laura Hansen

Tore: 0:1/1:5/2:7 Emely Czerner (12./50./74.), 0:2/1:6 Halyna Goryuk (18./54.), 0:3/1:4 Kayla Groat (21./44.), 1:3 Nele Schäfer (25.), 2:6 Franziska Reilich (60.), 2:8 Lea Welsch (79.)