❗️Siegreich zum Auftakt❗️

Der FC Union Heilbronn konnte die Saison 2025/26 erfolgreich starten durch einen 1:0-Heimerfolg gegen die SGM Mulfingen/Hollenbach II. Nachdem man in der ersten Halbzeit noch gute Chancen verpasste, erzielte Kevin Berg in der 49. Minute das Tor des Tages und bescherte dem FCU drei Punkte zum Auftakt.

Der FC Union Heilbronn startete schwungvoll in die Partie und hatte bereits in der ersten Minute einen Abschluss durch Nebojsa Simikic zu verzeichnen, doch Kevin Sprügel im Tor der SGM war auf dem Posten. Auf der Gegenseite köpfte Eduard Schidlowski einen Freistoß aus dem Halbfeld über das Tor. Ein Befreiungsschlag von Jens Kreuzer landete genau in den Lauf von Kevin Berg, doch dieser brachte den Ball nicht am Torhüter vorbei, zumal die Aktion aufgrund eines vermeintlichen Fouls zurückgepfiffen wurde. Generell hatte der FCU die gefährlicheren Aktionen, so drang Finn Knott gefährlich in den Sechzehner ein, allerdings wurde auch dieser Abschluss abgewehrt. Als Nebojsa Simikic in der 25. Minute bereits den Torhüter umkurvte, rettete ein Abwehrbein vor der Linie. Wenig später köpfte er eine schöne Flanke von Eris Schiek nur knapp am Tor vorbei. Die Gäste versteckten sich nicht, allerdings wurde es häufig nur über Standardsituationen gefährlich. So musste Marcel Susser bei einem Schuss von Mario Beez eingreifen, ein weiterer Kopfball ging am Tor vorbei.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit köpfte Kevin Berg einen Freistoß von Oktay Erisen zum 1:0 in die Maschen, wenig später vergab Finn Knott eine höhere Führung, als er eine Hereingabe von Kevin Herrmann technisch anspruchsvoll aufs Tor brachte, der Ball jedoch nur auf die Latte sprang. Kevin Sprügel im Tor der SGM wehrte gleich zwei Abschlüsse von Nebojsa Simikic ab, auch einen Kopfball aus nächster Nähe kratzte er von der Linie. Weil der FCU die Entscheidung verpasste, blieb es spannend bis zum Schluss. Die Gäste verzeichneten hierbei auch mehrere Abschlüsse, doch entweder hielt Marcel Susser sicher oder der Abschluss von Jakob Scheppach ging abgefälscht nur knapp am Tor vorbei. Aufgrund der größeren Chancen am Ende ein verdienter Heimsieg.

Weiter geht es am Sonntag um 15 Uhr in Wachbach.

Fotograf: Klemens Schaika